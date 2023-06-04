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Gündem Nureddin Nebati, devir teslim töreninde öyle bir şey dedi ki... Herkes şok oldu
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Nureddin Nebati, devir teslim töreninde öyle bir şey dedi ki... Herkes şok oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-04 16:08:00 -
Nureddin Nebati, devir teslim töreninde öyle bir şey dedi ki... Herkes şok oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Mehmet Şimşek, görevi Nureddin Nebati’den devraldı. Devir teslim töreninde Nebati, görevi devredince derin bir "oh" çekti.

Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından merakla beklenen yeni kabine dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bakanlıklarda bugün devir teslim heyecanı yaşandı.

Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapacak olan Mehmet Şimşek, görevi Nureddin Nebati'den devraldı.  Şimşek, "Rasyonel zemine dönme dışında seçeneğimiz kalmadı" dedi. Şimşek, "Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneye indirilmesi ve her alanda öngörülebilirliğin artması hedefimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Nebati "oh" çekti

Öte yandan devir teslim töreninde çarpıcı bir an da yaşandı. Eski bakan Nureddin Nebati, Şimşek'in devir teslim konuşması bittiği ve teşekkür ettiği sırada derin bir "oh" çekti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

 
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