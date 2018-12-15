THY- Euroleague
0553 313 94 23

Nur Tatar altın madalya için tatamiye çıkacak

- Çin'de düzenlenen Grand Slam Finali'nde milli tekvandocu Nur Tatar Askari, adını finale yazdırdı

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:40
Nur Tatar altın madalya için tatamiye çıkacak

ANKARA (AA) - Milli tekvandocu Nur Tatar Askari, Çin'de düzenlenen Grand Slam Finali'nde altın madalya maçı yapma hakkı kazandı.

Wuxi kentinde 12 Aralık'ta başlayan organizasyonda finalistler belli oldu.

Türkiye'nin 6'sı kadın 7 sporcuyla yer aldığı Grand Slam Finali'nde milli sporculardan Nur Tatar, adını finale yazdırdı.

Üç maçını da Çinli tekvandocularla yapan Nur Tatar, rakiplerini altın vuruşla geçti. İlk turda Pan Gao, çeyrek finalde Mengyu Zhang, yarı finalde de Yunfei Guo'yu mağlup eden milli tekvandocu, yarın finalde İngiliz Lauren Williams ile karşılaşacak.

Nur Tatar Askari, geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Grand Prix Finali'nde altın madalya kazanmıştı.

Türkiye'yi organizasyonda temsil eden diğer 6 sporcu ise elendi.

Kadınlarda Nafia Kuş (+67 kilo), Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs (49 kilo) ilk turda, İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün (57 kilo) çeyrek finalde organizasyona veda etti.

Erkeklerde Türkiye adına mücadele eden tek sporcu olan Hakan Reçber de 68 kilo çeyrek final maçında rakibine yenilerek madalya şansını kaybetti.


- "Altın avcısı" düşüşte


Dünya ve Avrupa şampiyonu İrem Yaman, üst üste ikinci organizasyonunu madalyasız tamamladı.

"Altın avcısı" lakabıyla bilinen İrem, Grand Prix Finali'nde de bir diğer milli sporcu Hatice Kübra İlgün'e yenilerek kürsünün uzağında kalmıştı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 12:40
  1. Çin
  2. Grand Slam Finali
  3. İrem Yaman
  4. Nur Tatar Askari
  5. tekvando

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kış mevsiminde böbreklerinize iyi bakın!
    1. Kış mevsiminde böbreklerinize iyi bakın!
    2. Workup girişimcilik programı üçüncü..
    3. Balıkta acımsı tat olmaması için ne..
    4. Çocuğunuzun okul başarısının artması..
    5. Fatih Altaylı kime oy vereceğini..
    6. Canan Karatay'dan tuzlu su önerisi
    7. CHP Mersin ilçe belediye başkan..
    8. Bebeklerde diş çıkarma sürecinde..
    9. CHP Adana ilçe belediye başkan..
    10. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan..
    11. 'Bidon kafa' iyice saçmaladı! 'Erdoğan..
    12. Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nda 168 bin..
    13. Brezilya Devlet Başkanı imzaladı! Eski..
    14. "Kaybolan canların hesabı..
    15. Anksiyete rahatsızlığına iyi gelen 5..
    16. Kuruyemiş tüketirken bunlara dikkat..
    17. Kış mevsiminde saçların..
    18. "Alparslanlar" ve..
    19. Muhittin Böcek kimdir nerelidir?
    20. Kalp hastalarına hayati tavsiyeler
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak