Numara taşıma 129 milyona yaklaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yılın ikinci çeyreğine ilişkin hazırlanan “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu” ışığında, sektöre yönelik değerlendirmede bulundu.

BTK’dan yetki belgesi alan şirket sayısının 460’a yükseldiğini belirten Turhan, bu şirketlerin aldığı yetki belgesi sayısının 825 olduğunu aktardı.

Turhan, “Mobil hizmetlerde abone sayısı 81,6 milyona, nüfusa göre mobil abone yaygınlığı ise yüzde 99,5’e yükseldi” dedi. Turhan, operatörlerin en uygun fiyata en iyi hizmeti sunma yarışının, abonelerin yararına olduğuna işaret ederek, “Bu rekabet ortamının ne kadar güçlü olduğu, taşınan numara sayılarına bakılarak da görülebilir. Yılın ikinci çeyreğinde taşınan 2,9 milyon numarayla toplamda taşınan numara sayısı 128,8 milyona ulaştı” diye konuştu.