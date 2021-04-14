Numan Kurtulmuş'tan Yıldırım Akbulut için taziye mesajı
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un vefatı nedeniyle bir taziye mesajı paylaşan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Türkiye siyasetinin zor günlerine şahitlik etmiş, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı vazifelerinde bulunmuş, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Sayın Yıldırım Akbulut beyefendiye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut, 86 yaşında tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Akbulut'un vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımlayan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Türkiye siyasetinin zor günlerine şahitlik etmiş, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı vazifelerinde bulunmuş, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Sayın Yıldırım Akbulut beyefendiye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.