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Siyaset Numan Kurtulmuş'tan yeni Anayasa açıklaması! 'Boynumuzun borcudur'
Siyaset

Numan Kurtulmuş'tan yeni Anayasa açıklaması! 'Boynumuzun borcudur'

Yeniakit Publisher
2023-09-25 15:17:00 -
Numan Kurtulmuş'tan yeni Anayasa açıklaması! 'Boynumuzun borcudur'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kurtulmuş, 12 Eylül askeri darbesinin Türkiye'ye siyasi, sosyal, insani bedeller ödettiğini vurgulayarak, "12 Eylül darbesinin en kalıcı arızalarından birisi, en kalıcı sonuçlarından birisi darbecilerin kendilerinin kontrolünde olacak bir gelecek inşa etmek için yaptırdıkları 12 Eylül, yani 1982 Anayasası'dır. Dolayısıyla geleceği dizayn eden, yıllarca mücadele ettiğimiz ve konuştuğumuz konularda bürokratik oligarşi dediğimiz, seçilmişler yerine atanmışların, milli irade yerine belli seçkin zümrelerin iradesini esas alan bir anayasa dizayn edildi. Şimdi artık bu anayasadan bir şekilde kurtulmak zorundayız. Bu boynumuzun borcudur" dedi.

Kurtulmuş, milletin 15 Temmuz hain darbe girişimini önleyerek darbeci geleneğin önünü kestiğine işaret ederek, "Şimdi bu darbeci geleneğin önünü açan anayasadan kurtulma vaktidir. Ben, 28. Dönem'in bu anayasayı gerçekleştirebilecek güce, siyasi iradeye, kararlılığa ve millet desteğine sahip olduğu inancındayım ve inşallah gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'Herkesin desteğini almak mümkün olmayabilir'

Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

"Anayasa meselesi bir fantezi değil, bir ihtiyaçtır, bir gerekliliktir. Ayrıca sadece siyasi parti veya partilerin anayasası olmaz. Milletin anayasası olur. Bu süreçlerin çok ciddi ve yoğun bir katılımla, tabii ki yüzde 100 herkesin desteğini almak mümkün olmayabilir, ama en büyük konsensüsle sağlanabilmesi ve millete ait bir anayasa yapılabilmesi bu süreçte önemli hassasiyetlerimizden birisi olmalıdır"

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