  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Numan Kurtulmuş'tan sert cevap: Tamamen hezeyandır
Siyaset

Numan Kurtulmuş'tan sert cevap: Tamamen hezeyandır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP tarafından 1915 olaylarıyla ilgili verilen teklifi şiddetle kınadığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 17:58:00 -
Numan Kurtulmuş'tan sert cevap: Tamamen hezeyandır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin demokrasisi üzerine deneme yapmanın ancak tarih bilincinden uzak emperyalizmin iş birlikçilerine yakışacağını belirtti.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sözde 1915 olayları hakkında verilmeye cüret edilen teklifi şiddetle kınıyorum. Milletimiz, milli birliğine ve ortak tarihine kasteden girişimlere asla müsaade etmeyecektir. ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye tarihi hakkında sarf ettiği asılsız sözler ise tamamen hezeyandır. Bu ülkenin tarihinde asla Ermeni soykırımı olmamıştır. Bu yalanı dile getirmek ve ısrarla tekrarlamak tarihi gerçekleri değiştirmeye yetmez."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay