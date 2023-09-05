Numan Kurtulmuş'tan önemli çağrı!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sadece parlamento değil, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, herkesin katılacağı bir Anayasa olmalı. Kimsenin ön yargısı olmadan bu tartışmanın ciddi şekilde sürdürüldüğünde bunun tamamlanacağına inanıyorum." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin önemli bir ihtiyacının da artık 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulması gerektiği olduğunu belirten Kurtulmuş, "Sivas Kongresi'ne son mühür vurulmuş, TBMM'nin açmış. 80 ihtilalinin, 'bizim çocuklar ihtilal yapmış diye' övüldüğü ortaya çıktı. Millet bunu bekliyor. Dili itibariyle, kuşatıcı kapsayıcı olması gerekirken daraltan ve emreden anayasa." dedi.

Kurtulmuş, "Hiçbir parti ve grubun anayasası olmaz. Herkes sürece katkı vermeli. Yapmak istedikten sonra yüzlerce yolu vardır. TBMM başkanı olarak tüm siyasi partilere çağrım; olumlu yaklaşımlar ortaya koymak lazım. Bir grubun değil büyük çoğunluğun olmalı. Demokrat, katılımcı, milli bir anayasayı yapabiliriz. Herkes eteklerindeki taşları bir döksün. Her partinin önceliği başka olabilir. Geniş uzlaşının sağlanacağından eminim. Anayasa meselesi iklim oluşturma meselesidir. Burada, sadece parlamento değil, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, herkesin katılacağı bir Anayasa olmalı. Bunu kendi adıma bir sorumluluk olarak görüyorum. İyi niyet olursa sonuç alırız. Kimsenin ön yargısı olmadan bu tartışmanın ciddi şekilde sürdürüldüğünde bunun tamamlanacağına inanıyorum." diye konuştu. (İLKHA)

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