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Numan Kurtulmuş'tan ittifak açıklaması

Cumhur İttifakı'na dair açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Çalışmada gelinen aşama genel başkanlara arz edilecek." dedi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:17
Numan Kurtulmuş'tan ittifak açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, A Haber'de Cumhur İttifakı'na dair açıklamada bulundu. 

"Genel Başkanlara arz edilecek"

Kurtulmuş, "Her iki partinin de genel başkan yardımcıları hangi adımlar atılabilir onun çalışmasını yaptılar. Çalışmada gelinen aşama genel başkanlara arz edilecek." dedi.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesine dair de kritik açıklamada bulunan Kurtulmuş, "İki liderin görüşmesi her an olabilir. Dolayısıyla teknik çalışmaların hangi aşamaya geldiği belli olduktan sonra görüşme gerçekleşecektir. Cumhur İttifakında siyasi irade ve kararlılık vardır. Milletin gönlüne yerleşmiş olan bir ittifaktır. Teröre, FETÖ'ye ve ekonomik saldırılara karşı koyan bir ittifaktır. Her iki taraf da bu ittifakı önemsediğini söylemleriyle ortaya koyuyor. Bunu istemeyenler ve mani olmak isteyenler olabilir. Yerel ittifakta da beraber çalışmak için gerekli görüşmeler yapıldı. Ortada bir pazarlık meselesi de söz konusu değildir. Milletimizin lehine olacak kararları almaya çalışıyoruz. Bu ittifak bir pazarlık ittifakı değildir." ifadelerini kullandı.

"Jest" konusu

AK Parti ile MHP'nin karşılıklı jest yapması konusunda Kurtulmuş, "Bu çok açık, bazı illerde AK Parti'nin nin bazı illerde MHP'nin bir takım fedakarlık yapması lazım. Buna jest deyin, ne derseniz deyin." diye konuştu. 

Suudilere yakalama kararı çıkarılması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Saud Al Kahtani ve Ahmet Bin Muhammed El Asıri hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamasıyla yakalama kararı talep etmesiyle ilgili konuşan Kurtulmuş, "Bu cinayetin başlangıcından itibaren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı son derece şeffaf ve hassas bir şekilde inceledi. Bu iki kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Demek ki önemli bilgi ve bulgular var. Biz bu meselenin takipçisiyiz. Bizim için insani bir meseledir. İstanbul'da yaşanan bu olayda adı geçen isimler vardır. Aynı şekilde ABD'nin de gündeminde bu konu. Bugün alınmış bir kararın çok önemli hukuki bir adım olduğunu düşünüyorum. Biz bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 12:17
  1. İstanbul
  2. Numan Kurtulmuş
  3. AK Parti
  4. MHP
  5. Cumhur İttifakı

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