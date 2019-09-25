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Numan Kurtulmuş’tan IMF çıkışı! “Türkiye, Kemal Derviş modeline dönmeyecek”

Adana'daki terör saldırısına ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Terör er ya da geç sona erecek" dedi. CHP ve İyi Parti heyetinin IMF ile yaptığı gizli görüşmeye de tepki gösteren Kurtulmuş, "Kemal Derviş dönemi geride kaldı" ifadelerini kullandı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:48
Numan Kurtulmuş’tan IMF çıkışı! “Türkiye, Kemal Derviş modeline dönmeyecek”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan KurtulmuşAdana'daki terör saldırısına ilişkin konuştu. Kurtulmuş, "Terör er ya da geç sona erecek" dedi.  CHP-İyi Parti'nin IMF ile görüşmesi ilgili de açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, “Türkiye, Kemal Derviş modeline dönmeyecek " dedi.

Kurtulmuş, Fırat'ın doğusuna operasyona ilişkinse, "30 kilometre derinliği güvenli bölge yapacağız. Eninde sonunda bu bölge temizlenecek" diye konuştu.

CHP-İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesi

Numan Kurtulmuş, CHP-İYİ Parti heyetinin IMF ile yaptığı gizli görüşmeyle ilgili şunları söyledi:

"IMF sadece ekonomik konularda tavsiyelerde bulunan ya da bir şekilde yol gösteren kuruluş değildir. IMF küresel kapitalizmin siyasal kurumlarından biridir. Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'ye muhtaç kalmayacaktır. Kimse heveslenmesin, gizli-kapaklı görüşmeler yapmasın. Birilerinin eski siyasi pozisyonundaki alışkanlıklarının depreştiğini görüyoruz. Bu millet Kemal Derviş'in Türkiye'ye nasıl getirildiğini biliyor, artık o devirler geride kaldı. Türkiye, Kemal Derviş modeline dönmeyecek."

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:48
  1. İYİ Parti
  2. CHP
  3. IMF
  4. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
  5. Adana'daki terör saldırısı
  6. Kemal Derviş
  7. IMF gizli görüşme

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  • SivasSivas1 dk önce
    Dervesin aldigi kararlarla yonetiliyor zaten kafami buluyorsunuz bizle cahilsek o kadarda iptal degiliz
  • DervişDerviş18 dk önce
    Nankörlük yapmayın Derviş aldığı kararlar yüzünden 17 yıl ülkeyi yönettiniz şimdi köklü çözümler için hareket edin de görelim
  • ahmedahmed21 dk önce
    Türkiye, Kemal Derviş modelinden 20 yıldır hiç çıkmadıki.
  • hizipsavarhizipsavar47 dk önce
    ulan siz kimsinizde ımf ile görüşüyüorsunuz. bu ne hainliktir. ülkenin hükümeti dururken siz neci oluyorsunuz. bunlar iyice azdı.
  • Leyla Leyla 1 sa önce
    Helalin var NUMAN BEY bu şerefsizler bu dilden anlarBASTIR gitsinmuhalefette bu durumdan faydalanacak kadaralçalmış durumdahepsine yazıklar olsunoturdukları sandalyenin altına dinamit koydurmak istiyorlar.sadece kendileri uçsa amenna Türkiyenin altına konacak olandinamitle yataklık ediyorlar .ATATÜRKsağ olsa bunların halini düşünemiyorum.
  • selim ustaselim usta1 sa önce
    chp ve onun kizilbas avaneleri Türkiye´nin basina büyük bir bela...avanelerinin gözleri kör görmezler. kulaklari sagir hakki duymazlar

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