Numan Kurtulmuş’tan IMF çıkışı! “Türkiye, Kemal Derviş modeline dönmeyecek”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan KurtulmuşAdana'daki terör saldırısına ilişkin konuştu. Kurtulmuş, "Terör er ya da geç sona erecek" dedi. CHP-İyi Parti'nin IMF ile görüşmesi ilgili de açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, “Türkiye, Kemal Derviş modeline dönmeyecek " dedi.

Kurtulmuş, Fırat'ın doğusuna operasyona ilişkinse, "30 kilometre derinliği güvenli bölge yapacağız. Eninde sonunda bu bölge temizlenecek" diye konuştu.

CHP-İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesi

Numan Kurtulmuş, CHP-İYİ Parti heyetinin IMF ile yaptığı gizli görüşmeyle ilgili şunları söyledi:

"IMF sadece ekonomik konularda tavsiyelerde bulunan ya da bir şekilde yol gösteren kuruluş değildir. IMF küresel kapitalizmin siyasal kurumlarından biridir. Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'ye muhtaç kalmayacaktır. Kimse heveslenmesin, gizli-kapaklı görüşmeler yapmasın. Birilerinin eski siyasi pozisyonundaki alışkanlıklarının depreştiğini görüyoruz. Bu millet Kemal Derviş'in Türkiye'ye nasıl getirildiğini biliyor, artık o devirler geride kaldı. Türkiye, Kemal Derviş modeline dönmeyecek."