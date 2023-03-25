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Dünya Numan Kurtulmuş'tan, Danimarka açıklaması
Dünya

Numan Kurtulmuş'tan, Danimarka açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-03-25 23:07:00 -
Numan Kurtulmuş'tan, Danimarka açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Danimarka'da, İslam ve Türkiye düşmanlarının Kur'an-ı Kerim'e ve bayrağımıza karşı gerçekleştirdikleri faşist ve düşmanca saldırıyı şiddetle lanetliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Danimarka'da, İslam ve Türkiye düşmanlarının Kur'an-ı Kerim'e ve bayrağımıza karşı gerçekleştirdikleri faşist ve düşmanca saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Mübarek ramazan ayında kutsallarımıza yönelik hain provokasyonlar büyük ve güçlü Türkiye'den duyulan rahatsızlığın alçakça ifadesidir. Bu ırkçı, İslam ve insanlık düşmanlarına seyirci kalan ülkelerin yöneticileri aslında kendi geleceklerini karartıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar istikbal İslam'ındır."

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