  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul gündüz vakti karanlığa gömüldü! Kıyamet alameti mi? O ayet gündem oldu

“Küffar” demeyelim, ama siz buyrun “ne diyelim?”

Ahmet Hakan'dan olay sözler! Bu resmen şapşallık! Hadi bakalım, doooğru akıl hastanesine

Bravo Berat Albayrak! Birileri hasedinden çatladı

PKK'ya cesaret veren karaktersiz siyasetçilere en güzel tepki: Bunları gömeceğiz!

Menendez Yunan ağzıyla konuştu: F-16 satışına karşıyım

Türkiye aleyhindeki propagandayla kararlı mücadele! AK Parti'den terörle mücadelede 10 maddelik yol haritası

Deniz Zeyrek çok fena tutuştu! AK Parti'nin o adımı yerinden hoplattı

MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bayraktar TB2 SİHA verilen Ukrayna'dan Türkiye'ye büyük ihanet! İstihbarat belgesinde açığa çıktı
Siyaset Numan Kurtulmuş'tan AK Parti'ye saldırı açıklaması! 'Kimse heveslenmesin'
Siyaset

Numan Kurtulmuş'tan AK Parti'ye saldırı açıklaması! 'Kimse heveslenmesin'

Yeniakit Publisher
2023-04-22 18:59:00 - 2023-04-22 20:12:17
Numan Kurtulmuş'tan AK Parti'ye saldırı açıklaması! 'Kimse heveslenmesin'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Çukurova İlçe binası ile İstanbul'da seçim irtibat bürosuna yapılan saldırıları değerlendirdi.

"Kimse seçim güvenliğini gölge altına almaya kalkmasın. Bazı karanlık çevrelerin istediği budur." diyen Kurtulmuş, "Bu algı üzerinden milleti çekimser hale getirmek, ürkütmek ve korkutmak istiyorlar. Güvenlik ve esenlik içerisinde seçimlerimizi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde düzenlenen geleneksel bayramlaşma programında konuşan Numan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

Dün akşam bizim seçim irtibat büromuza saldırıda bulunuldu. Önceki akşam Adana’da Çukurova ilçe binamızın tabelasına ve camlarına 14 kurşun atıldı. Dün akşam da 5 tane kurşun atılmış. Bütün bunların arkasındakilerin ne olduğunu ortaya çıkarmak güvenlik kuvvetlerimizin görevidir. En kısa zamanda ortaya çıkacaktır.

Partilere yapılan saldırılar, atılan kurşunlar sadece bir tek partiye yapılmış saldırı değil Türkiye demokrasisine yapılmış saldırıdır. Hep beraber bu saldırılara karşı duracağız. Bunları kabul etmek onaylamak mümkün değildir. Birileri de ellerini ovuşturarak 'seçim güvenliği tehlikeye girdi' diye bir algı oluşturmaya başladı. Boşuna heveslenmesinler. Bu milletin yaptığı en güzel işlerden birisi seçimleri şaibesiz olarak güvenli bir şekilde yapabilmektir.

Bu milletin güzel bir özelliği de demokrasiye hep sahip çıkması, en yüksek oranda katılımları ortaya koymasıdır. 14 Mayıs’ta şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla, rekor bir katılımla milletimiz sandıklara gidecek Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçecek. AK Parti’yi de açık ara birinci parti yapacak. Kimse seçim güvenliğini gölge altına almaya kalkmasın. Bazı karanlık çevrelerin istediği budur. Bu algı üzerinden milleti çekimser hale getirmek, ürkütmek ve korkutmaktadır. Güvenlik ve esenlik içerisinde seçimlerimizi yapacağız.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti binasına silahlı saldırı
AK Parti binasına silahlı saldırı

Gündem

AK Parti binasına silahlı saldırı

AK Parti binasına saldıran zanlının ifadesi: Atatürk için yaptım!
AK Parti binasına saldıran zanlının ifadesi: Atatürk için yaptım!

Gündem

AK Parti binasına saldıran zanlının ifadesi: Atatürk için yaptım!

AK Parti binasına düzenlenen silahlı saldırının kan donduran görüntüsü ortaya çıktı!
AK Parti binasına düzenlenen silahlı saldırının kan donduran görüntüsü ortaya çıktı!

Gündem

AK Parti binasına düzenlenen silahlı saldırının kan donduran görüntüsü ortaya çıktı!

AK Parti ilçe başkanlığına 14 el ateş eden saldırgan böyle yakalandı!
AK Parti ilçe başkanlığına 14 el ateş eden saldırgan böyle yakalandı!

Gündem

AK Parti ilçe başkanlığına 14 el ateş eden saldırgan böyle yakalandı!

Son dakika... AK Parti'ye yeni silahlı saldırı!
Son dakika... AK Parti'ye yeni silahlı saldırı!

Gündem

Son dakika... AK Parti'ye yeni silahlı saldırı!

Türkiye aleyhindeki propagandayla kararlı mücadele! AK Parti'den terörle mücadelede 10 maddelik yol haritası
Türkiye aleyhindeki propagandayla kararlı mücadele! AK Parti'den terörle mücadelede 10 maddelik yol haritası

Gündem

Türkiye aleyhindeki propagandayla kararlı mücadele! AK Parti'den terörle mücadelede 10 maddelik yol haritası

AK Parti binasına kurşun yağdırmıştı... Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
AK Parti binasına kurşun yağdırmıştı... Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Gündem

AK Parti binasına kurşun yağdırmıştı... Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23