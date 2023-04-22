Numan Kurtulmuş'tan AK Parti'ye saldırı açıklaması! 'Kimse heveslenmesin'

"Kimse seçim güvenliğini gölge altına almaya kalkmasın. Bazı karanlık çevrelerin istediği budur." diyen Kurtulmuş, "Bu algı üzerinden milleti çekimser hale getirmek, ürkütmek ve korkutmak istiyorlar. Güvenlik ve esenlik içerisinde seçimlerimizi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde düzenlenen geleneksel bayramlaşma programında konuşan Numan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

Dün akşam bizim seçim irtibat büromuza saldırıda bulunuldu. Önceki akşam Adana’da Çukurova ilçe binamızın tabelasına ve camlarına 14 kurşun atıldı. Dün akşam da 5 tane kurşun atılmış. Bütün bunların arkasındakilerin ne olduğunu ortaya çıkarmak güvenlik kuvvetlerimizin görevidir. En kısa zamanda ortaya çıkacaktır.

Partilere yapılan saldırılar, atılan kurşunlar sadece bir tek partiye yapılmış saldırı değil Türkiye demokrasisine yapılmış saldırıdır. Hep beraber bu saldırılara karşı duracağız. Bunları kabul etmek onaylamak mümkün değildir. Birileri de ellerini ovuşturarak 'seçim güvenliği tehlikeye girdi' diye bir algı oluşturmaya başladı. Boşuna heveslenmesinler. Bu milletin yaptığı en güzel işlerden birisi seçimleri şaibesiz olarak güvenli bir şekilde yapabilmektir.

Bu milletin güzel bir özelliği de demokrasiye hep sahip çıkması, en yüksek oranda katılımları ortaya koymasıdır. 14 Mayıs’ta şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla, rekor bir katılımla milletimiz sandıklara gidecek Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçecek. AK Parti’yi de açık ara birinci parti yapacak. Kimse seçim güvenliğini gölge altına almaya kalkmasın. Bazı karanlık çevrelerin istediği budur. Bu algı üzerinden milleti çekimser hale getirmek, ürkütmek ve korkutmaktadır. Güvenlik ve esenlik içerisinde seçimlerimizi yapacağız.

ÖNE ÇIKAN VİDEO