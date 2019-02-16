Numan Kurtulmuş: Türkiye herhangi bir pakta mahkum değildir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in konuğu oldu. Gündeme ilişkin önemli açıkılamalarda bulunan Kurtulmuş, "Türkiye herhangi bir pakta mecbur ya da mahkum değildir" ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı çevreye duyarlı seçim kampanyası diğer partiler tarafından da takdir edildi. Çevreye duyarlılığını esas aldık. 44 günlük bir süre var. Her saatini planladığımız bir kampanya sürecini tespit ettik. Biz zaten sahadayız güçlü bir şekilde çalışıyoruz. Bizim açımızdan her şey vaktinde devam ediyor. Partimiz açısında hazırlığımız tamam. Liderlerin dışında da parti teşkilatları, yerelde çalışmalar ortak olabilir.

Yeni sistemde siyaset

Yeni bir sisteme geçtik. Bürokrasinin yeniden dizayn edilmesi lazım. En zor alan, siyasetin uyum sağlaması. Yerel seçimde de yüzde 50 artı 1'lik bir çıta olmuş oldu. Genel siyaset CHP ve AK Parti aksında buluşacak. Partilerin oy oranı en düşük olanların bile Türkiye'nin her yerinde teşkilatları var. Belki ilerde iki partili sistem denilen sisteme dönüşür.

AK Parti ve CHP'nin olduğu bir parlamento vardı önceden. Bu yapı Türkiye'nin doğasında olan bir şey.

Cumhur İttifakı sadece masa başında yapılan bir ittifak değil. 15 Temmuz'da milletin o gün orada oluşturmuş olduğu müşterek bir yapı, anlayış etrafında birleşildi. Ondan sonraki süreçte de MHP parlamentoda destek verdi. Partilerin kendi kimliklerini koruyarak, ortak noktalarda nasıl iş birlikleri yapacağını ortaya koyması. Bu oy oranı düşük partilerin de kendilerini korumalarının bir göstergesidir. Partiler kendi kimliklerini koruyor, ama belli bir ittifakın şemsiyesine giriyor. İttifak sistemi küçük partileri koruyor.

Seçmen kararını nasıl verecek?

Parti ve liderin performansı belirleyici etken. Hem genel konular tartışılacak, hem de projeler tartışılacak.

Ekonomik tablo nasıl?

Türkiye'deki son dönemdeki ekonomik sıkışıklığın sebebi kendi dengelerinden kaynaklanmamıştır. Dövizde dalgalanmanın saldırı olduğunu biliyoruz. Bunların hepsinin manipülasyon olduğunu biliyoruz. Çok şükür ekonomi yönetimi sakin, heyecana kapılmadan... Bunun için tüm bakanlıklarda bir program açıklandı. Dolar daha aşağı doğru da çekilecek. Yakın zamanda olabilir. Ben 2019 içinde Türkiye ekonomisi dengelerinin hızla düzeleceğine eminim. Tespiti doğru yapmak sonra teşhisi doğru koymak gerekir. Bir dengeleme dönemine girdik. Fiyatlarda hiç beklemediğimiz şeyler oldu. Fırsatçıların olduğu görüldü. Piyasaların rahatlatılması için adı üstünde tanzim satış başlatıldı. Ekonomiyi sıkı bir şekilde takipte tutuyoruz. İyileştirme dönemi başladı. Türkiye ekonomisi daha iyi bir noktaya gidecek.

Benim şahsi kanaatim şu. Ticaret savaşlarından sonra artık dünya yeni bir döneme geldi. Dünya üçüncü büyük bir savaşın içine girdi, bu bir ekonomi savaştır.

Fırat'ın doğusu da batısı da bizim

Türkiye'nin bir tane ekseni var o da kendi ekseni. Türkiye'nin koruyacağı tek eksen de bu. Örneğin, Fırat'ın doğusu batısı tam bir cehennem durumuna dönmüş vaziyette. Dünyanın bütün orduları orada. Türkiye için de beka meselesi. Ortadoğu onlar için kanlı bir satranç oyununun parçası. Fırat'ın doğusu da batısı da bizim. Bu bizi ilgilendiren bir güvenlik sorunuz. Ezidiler, Kürtler, Türkler, Şii'ler onların güvenliği ve rahatı Türkiye'nin sorunudur