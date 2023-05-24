Numan Kurtulmuş: Sayın Özdağ'ın söylemleri gerçek dışı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği "Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır. Hem başbaşa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi Hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir" dedi.

Neler olmuştu?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 22 Mayıs'ta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Özdağ açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu, bölgesel sorunları, Türkiye’yi yakından ilgilendiren siyasi meseleleri konuştuklarını söyledi.



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Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan Özdağ, "Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" ifadelerini kullandı.