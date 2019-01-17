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Numan Kurtulmuş: Çekiç güç gibi bir durumu, Türkiye asla kabul etmez

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Suriye meselesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye hakkındaki küstah açıklamalarına değinen Kurtulmuş, "Çekiç güç gibi bir durumu, Türkiye asla kabul etmez" dedi.

17 Ocak 2019 Perşembe 12:25
Numan Kurtulmuş: Çekiç güç gibi bir durumu, Türkiye asla kabul etmez

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Münbiç'teki patlama

Münbiç'teki patlamayı değerlendiren Kurtulmuş, "Dünkü olayın ABD'nin çekilme kararını etkileyeceğini zannetmiyorum. ABD bu bölgeden çekilince boşluk bırakmadan, bölgenin terörden temizlenmesi sürecini hayati buluyorum" ifadesini kullandı.

ABD'nin çekilme kararı

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası yaşanan gelişmelere değinen Kurtulmuş, "ABD devleti içerisinde farklı unsurların tutarsızlığı var." dedi.

Güvenli bölge görüşmesi

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen 'güvenli bölge' görüşmesine ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Çekiç güç gibi bir durumu Türkiye kabul etmez." dedi.

AK Parti'nin seçim manifestosu

31 Mart seçimlerine gidilirken AK Parti'nin açıklayacağı manifesyoya ilişkin bilgiler de veren Kurtulmuş, manifestonun 10 maddeden oluşacağını belirtti.

CHP'deki İzmir krizi

Yerel seçimlerde CHP'nin İzmir adayıyla ilgili yaşanan krizle ilgili konuşan Kurtulmuş, "CHP'nin iç zaafları üzerinden kampanya yürütmeyiz." dedi.

Seçim anketleri

Kurtulmuş, AK Parti'nin anket çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İstanbul ve Ankara olmak üzere seçimlere favori olarak giriyoruz." ifadelerini kullandı..

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 12:25
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. AK Parti
  5. Numan Kurtulmuş
  6. Suriye meselesi
  7. açıklama

YORUM YAZ

  • hakhak1 sa önce
    :)))))))))))kürecikteki adanadaki vs onlarca yerdeki abd üsleri ne beyfendi. güya kahramancılık oynuyor.bu iş olsun ilk destek olacak olan akp dir.
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Ettiğinizi açıkladınız. Tampon bölge demek uçuşa yasak ve pkk yı korumak demek.

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