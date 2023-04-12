Numan Kurtulmuş: Biz TOGG diyoruz adamlar soğan diyor!

AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığı Ankara’da iftar programı düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katıldı.

Etkinliğe katılanlara hitap eden Kurtulmuş, 14 Mayıs 2023 seçimini değerlendirdi.

"14 Mayıs sadece Türkiye’de kimin cumhurbaşkanı olacağının ya da parlamentoda kimlerin milletvekili olacağının tespitini seçimi olmasının çok ötesindedir. 14 Mayıs seçimleri Türkiye’nin bir istikamet tayini seçimidir." diyen Kurtulmuş, "Türkiye şimdiye kadar devam etmiş olduğu yeniden güçlü ve büyük Türkiye istikametinde, dünyada sözü geçen bir Türkiye istikametinde yoluna devam mı edecek? Daha şimdiden parçalı yamalı bir bohça gibi bir koalisyon olarak ortaya çıkan ve Türkiye’yi nasıl yöneteceklerine dair ortak fikirleri olmayan bu yedi artılı koalisyonun istikametinde yani istikrarsız, parçalı, muktedir olmayan, uluslararası alanda itibarı olmayan bir Türkiye mi olacaktır? Ben inanıyorum ki Türkiye, 14 Mayıs’ta yeniden Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçecek ve AK Partiyi açık ara meclisin birinci partisi yapacaktır." ifadelerini kullandı.

'Biz TCG Anadolu diyoruz adamlar sarımsak diyor'

Kurtulmuş, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: 14 Mayıs Türkiye Yüzyılının kapılarının sonuna kadar açıldığı tarihi bir seçim olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın faaliyetlerine bir bakın. Daha bugün burada metro açılışı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da metro açılışı yapıldı. Tuzla’da TCG Anadolu gemisi hizmete alındı. Her gün bir açılış ile devam ediliyor. Biz TOGG diyoruz adamlar soğan diyor. Biz TCG Anadolu diyoruz adamlar sarımsak diyor. Biz Türkiye için metroları, hızlı trenleri konuşuyoruz, onlar ise masada nasıl oturacaklarını konuşuyor.