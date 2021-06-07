  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten flaş karar
Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi
ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı
Pandemi döneminde talep patlaması yaşadı!
Gündem Numan Kurtulmuş: AK Parti açık ara birinci parti
Gündem

Numan Kurtulmuş: AK Parti açık ara birinci parti

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Diğer muhalefet partilerinin yaptığı kamuoyu araştırmalarında bile AK Parti ile ikinci parti ile arasındaki fark neredeyse yarı yarıya. AK Parti Türkiye'de açık ara birinci parti olarak çıkıyor. Siyasal şartlar bakımından erken seçimi doğuracak hiçbir neden görünmüyor" açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 15:00:00 -
Numan Kurtulmuş: AK Parti açık ara birinci parti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kanal 7'de canlı yayınlanan Başkent Kulisi programında Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, siyasetteki erken tartışmalarından, son yapılan anketlere kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Açık ara birinci partiyiz"

AK Parti'nin, muhalefet partilerinin yaptığı anketlerde bile açık ara birinci olduğunu belirten Kurtulmuş, "Erken seçim olması için mevcut hükümetin ülkeyi yönetemez durumda olması lazım, ciddi başarısızlıklar içinde olması lazım, halk desteğinin ortadan kalkmış olması lazım. Diğer muhalefet partilerinin yaptığı kamuoyu araştırmalarında bile AK Parti ile ikinci parti arasındaki fark neredeyse yarı yarıya. AK Parti Türkiye'de açık ara birinci parti olarak çıkıyor. Siyasal şartlar bakımından erken seçimi doğuracak hiçbir neden görünmüyor" dedi.

"Muhalefet her zaman seçim ister"

Muhalefet partilerinin her zaman erken seçim talebinde bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, "Muhalefet bir demokraside her zaman erken seçim isteyebilir çünkü muhalefetin iktidara gelmesi için sandığın önüne gelmesi lazım. Ama sonuçta erken seçim olabilmesi için iki temel kuralın olması lazım. Bunlardan bir tanesi siyasi atmosferin buna müsait olması lazım" diye konuştu.

"Seçim barajının fiilen bir karşılığı kalmadı"

Gündemdeki seçim barajı tartışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, seçim barajının fiilen bir karşılığı kalmadığını belirterek, "Resmi olarak açıklanmadığı için detayını söylemem ama çok ciddi şekilde çalışıldı. MYK'da sunuldu, MHP'ye verildi ve daha sonra diğer partiler ile paylaşılacaktır. Zaten mevcut bu ittifaklar çerçevesinde seçim barajının fiilen bir karşılığı kalmadı. Şu anda yüzde birin altında oy alan partilerin parlamentoda temsilcileri var" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Muhammed Fatih Karataş

Evet evet, Sedat Peker'in açıklamalarından sonra kesin birinci partidir.
  • Yanıtla

BOZBEY

YUZ SEFER SECİM OLSA NE OLACAK HOKKABAZLAR MI KAZANACAK AMA AK PARTİDE DE HERKES ÇALIŞMIYOR ÇALIŞANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN BURSA BLD AGRI BLD ÖRNEK BELEDİYE SAOLSUNLAR
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay