Numan Kurtulmuş: AK Parti açık ara birinci parti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kanal 7'de canlı yayınlanan Başkent Kulisi programında Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, siyasetteki erken tartışmalarından, son yapılan anketlere kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Açık ara birinci partiyiz"

AK Parti'nin, muhalefet partilerinin yaptığı anketlerde bile açık ara birinci olduğunu belirten Kurtulmuş, "Erken seçim olması için mevcut hükümetin ülkeyi yönetemez durumda olması lazım, ciddi başarısızlıklar içinde olması lazım, halk desteğinin ortadan kalkmış olması lazım. Diğer muhalefet partilerinin yaptığı kamuoyu araştırmalarında bile AK Parti ile ikinci parti arasındaki fark neredeyse yarı yarıya. AK Parti Türkiye'de açık ara birinci parti olarak çıkıyor. Siyasal şartlar bakımından erken seçimi doğuracak hiçbir neden görünmüyor" dedi.

"Muhalefet her zaman seçim ister"

Muhalefet partilerinin her zaman erken seçim talebinde bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, "Muhalefet bir demokraside her zaman erken seçim isteyebilir çünkü muhalefetin iktidara gelmesi için sandığın önüne gelmesi lazım. Ama sonuçta erken seçim olabilmesi için iki temel kuralın olması lazım. Bunlardan bir tanesi siyasi atmosferin buna müsait olması lazım" diye konuştu.

"Seçim barajının fiilen bir karşılığı kalmadı"

Gündemdeki seçim barajı tartışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, seçim barajının fiilen bir karşılığı kalmadığını belirterek, "Resmi olarak açıklanmadığı için detayını söylemem ama çok ciddi şekilde çalışıldı. MYK'da sunuldu, MHP'ye verildi ve daha sonra diğer partiler ile paylaşılacaktır. Zaten mevcut bu ittifaklar çerçevesinde seçim barajının fiilen bir karşılığı kalmadı. Şu anda yüzde birin altında oy alan partilerin parlamentoda temsilcileri var" ifadelerini kullandı.