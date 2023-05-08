  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hizmette sınır tanımıyor

İslam Memiş'ten tedirgin eden çıkış: Şimdi ev alın, sonra tepki verecek hiç alamayacaksınız! Hayati uyarı

Külçe külçe, çılgınlar gibi altın toplamaya başladılar! Herkes şaşkın: Altın için rüzgar tersine döndü, yangın yakında

Bakan Karaismailoğlu üstüne basa basa söyledi: Onlar istemezler! Biz buradayız, garantisi biziz

CNN ve BBC'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığı! 'Çok ilginç'

AK Parti Erzurum İl Başkanlığından CHP'ye tepki

İnsan seli yaşandı! Yüzyılın mitinginden kareler...

Biden'dan emir: Bayrakları yarıya indirin

Yüzyılın mitingi sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul tamam dediyse bu iş bitmiştir

Mansur Yavaş'a tepki: Neredesin?
Siyaset Numan Kurtulmuş: 14 Mayıs 2023 Türkiye için bir milat olacak
Siyaset

Numan Kurtulmuş: 14 Mayıs 2023 Türkiye için bir milat olacak

Yeniakit Publisher
2023-05-08 03:10:00 -
Numan Kurtulmuş: 14 Mayıs 2023 Türkiye için bir milat olacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, '14 Mayıs 2023 Türkiye için bir milat olacak' dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 14 Mayıs günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği genel seçimi için TRT’de propaganda konuşması yaptı. Kurtulmuş 14 Mayıs seçimini 1950 seçimine benzeterek, “Türkiye bir seçime gidiyor. 14 Mayıs bildiğiniz gibi Türk siyasi tarihi bakımından fevkalade önemli bir dönüm noktasıdır. 14 Mayıs 1950’de Türkiye rahmetli Menderes’in arkasında kilitlenerek, ona destek vererek, yeter söz milletindir sloganı altında birleşmiş ve tek parti yönetimini geride bırakmıştır. Böylece Türkiye’nin tek parti döneminde yaşamış olduğu zulümler ve haksızlıklar ortadan kalmış ve Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçiş hızlı bir şekilde sağlanmıştı. 1950’nin 14 Mayıs'ından 2023’ün 14 Mayıs'ına geliyoruz” ifadelerini kullandı.

İktidarları döneminde önemli işlere imza atıldığını söyleyen Kurtulmuş, “Bu 73 yıllık süre içerisinde Türkiye büyük mesafeler kat etti. Türkiye’ye hizmet eden milli siyaset anlayışının liderleri rahmetle ve şükranla andığımız Menderes’i, Özal’ı Erbakan’ı ve Muhsin Yazıcoğlu’nu bir kere daha hatırlıyoruz. Ayrıca son 21 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde AK Parti iktidarlarında Türkiye’ye fevkalade büyük hizmetler ve eserler kazandırıldı. Türkiye yaygın bir kalkınma ile eş zamanlı olarak Türkiye’nin doğusundan batısına her yerde karşı karşıya kaldı. Türkiye’nin 4 bir tarafı eser ve hizmet siyasetinin sonuçlarını gördü” diye konuştu.

Seçimin sadece cumhurbaşkanı seçimi olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, “14 Mayıs 2023 Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Türkiye yeniden bir 14 Mayıs seçimine gidiyor. 14 Mayıs 2023 Türkiye için bir milat olacak. Önümüzdeki seçim sadece kimin cumhurbaşkanı olacağının ötesinde Türkiye’nin bir istikamet ve yön tayini seçimidir” ifadelerine yer verdi.

Bazı sıkıntılar olduğunu bildiklerini belirten Kurtulmuş, “Çekilen sıkıntıların farkındayız. Bunları çözmek için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın alım gücünü artıracak her türlü tedbiri aldığımızın altını çizmek istiyorum. Ekonomide iki temel kuraldan asla vazgeçmeyeceğiz. Türkiye büyüyecek ve gelişecek ve Türkiye asla demokrasiden taviz vermeyecek” şeklinde konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23