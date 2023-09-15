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Ekonomi Nükleer üretimde kullanılan (sarı kek) Uranyum! Enerji devinin CEO’su: O aranan maden haline geldi!
Ekonomi

Nükleer üretimde kullanılan (sarı kek) Uranyum! Enerji devinin CEO’su: O aranan maden haline geldi!

Yeniakit Publisher
2023-09-15 20:49:00 - 2023-09-15 20:52:09
Nükleer üretimde kullanılan (sarı kek) Uranyum! Enerji devinin CEO’su: O aranan maden haline geldi!

Maden "sarı kek" keşfedilen değerli bir maden uranyum fiyatları 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı! Dünyanın en büyük ikinci uranyum üreticisi olan Cameco'nun CFO'su, Financial Times'a çok ama çok önemli açıklamalar..

Nükleer üretimde kullanılan ve "sarı kek" adı verilen konsantre uranyum tozunun fiyatı, nükleerin yeniden daha aranan bir enerji üretimi yolu haline gelmesinin etkisiyle 12 yılın zirvesine çıktı.

Sarı kek fiyatları yalnızca geçen ay yüzde 12 artış göstererek 65,50 dolara ulaştı. Bu, Fukushima felaketinden önce 2011 yılından bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Fiyat artışı hükümetlerin, şebekenin dağıtılabilir elektriğe ihtiyaç duyması nedeniyle rüzgar ve güneş enerjisinin işi kendi başlarına yapamayacağını fark etmesiyle, nükleere yönelik duyarlılıktaki değişiklikten kaynaklanıyor.

Dünyanın en büyük ikinci uranyum üreticisi olan Cameco'nun CFO'su, Financial Times'a yaptığı açıklamada, "Enerji güvenliğine odaklanmanız ile temiz enerjiye odaklanmanız çarpışıyor." dedi.

Wall Street Journal'ın bir raporunda, yeni nükleer santrallerin faaliyete geçmesi ve eskilerinin ömrünün uzatılması nedeniyle uranyum fiyatlarının yılın başından bu yana yüzde 30 oranında arttı belirtildi.
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investing'e göre: Fiyat artışı, küresel uranyumun yüzde 5'ini ve Avrupa uranyumunun dörtte birini sağlayan Nijer'deki askeri darbeden sonra son zamanlarda daha da keskinleşti.

Nijer'in yanı sıra Rusya da dünyanın en büyük uranyum işleyicisi ve aynı zamanda en büyük tedarikçilerinden birisi. Analistler arasında, AB ve ABD'nin Rusya'nın uranyum endüstrisine yaptırım uygulamaya karar verebileceği ve bunun nükleer endüstrinin arz güvenliği üzerinde büyük etkisi olabileceği yönünde korkular var.

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