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Dünya 'Nükleer' tehdide Suudi Arabistan'dan cevap
Dünya

'Nükleer' tehdide Suudi Arabistan'dan cevap

Yeniakit Publisher
2023-11-05 19:10:00 -
'Nükleer' tehdide Suudi Arabistan'dan cevap

Suudi Arabistan, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğu şeklindeki açıklama yapan İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'ya sert tepki gösterdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail hükümetindeki (Eliyahu) bir Bakan'ın, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasına ilişkin yaptığı aşırıcı açıklamalarını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamaların "İsrail'deki hükümet üyeleri arasında aşırıcılık ve barbarlığın nüfuzunu gösterdiğine" işaret edilen açıklamada, "İsrailli Bakan'ın derhal hükümetteki görevinden alınmaması ve yalnızca üyeliğinin dondurulmasıyla yetinilmesi, İsrail hükümetinin tüm insani, ahlaki, dini ve hukuki standart ve değerler konusundaki aymazlığının yüksekliğini yansıtıyor." denildi.

Ürdün de tepki gösterdi

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakan’ın "nükleer bomba" olasılığına dikkat çeken açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrailli Bakan’ın nükleer bomba atma olasılığından bahsetmesinin “ırkçı ve provakatif” olduğu vurgulanan açıklamada, “Soykırım ve nefret suçu olarak değerlendirilen bu tür söylemlerin, katliam ve savaş suçları işlenmesine yönelik açık bir tahrik olduğu” belirtildi.

Açıklamada,"Gazze halkına karşı işlenen suçlara teşvikin yanı sıra, bu tür söylemlerin, uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğuna dikkat çekildi.
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Gazze'deki Filistin hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne UCM), İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun Gazze'ye yönelik "nükleer bomba" açıklamasını, "İsrail'in, işlediği savaş suçlarını kabul ettiğine dair bir delil" olması çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Eliyahu, katıldığı bir radyo programında nükleer bomba kullanımın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.

Süresiz uzaklaştırdı

Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı.

Eski Başbakan Yair Lapid ise Netanyahu'ya Eliyahu'yu görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından Eliyahu geri adım atarak, nükleer bombayla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savunmuştu.

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