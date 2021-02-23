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Dünya ‘Nükleer silahlar’ı işaret ederek son açıklamayı yaptılar! ‘İran’a karşı her şeyi yapacağız’
Dünya

‘Nükleer silahlar’ı işaret ederek son açıklamayı yaptılar! ‘İran’a karşı her şeyi yapacağız’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran'ın nükleer silahlanmasını önlemek için anlaşma olsun olmasın her şeyi yapacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 16:10:00 -
‘Nükleer silahlar’ı işaret ederek son açıklamayı yaptılar! ‘İran’a karşı her şeyi yapacağız’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, nükleer anlaşma yeniden uygulamaya girsin ya da girmesin İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için her türlü adımı atacaklarını belirtti.

Netanyahu, katıldığı bir programda ABD yönetiminin İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönme tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in umutlarını İran ile yapılacak anlaşmaya bağlamadığını ve Kuzey Kore'de olduğu gibi bu tür anlaşmaların pek işe yaramadığını savunan Netanyahu, "Anlaşma olsun veya olmasın, (İran'ın) nükleer silahlarla donanmasını önlemek için her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

İran ile P5+1 olarak adlandırılan ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin ve Almanya arasında 2015'te nükleer anlaşma imzalanmış, ancak eski ABD Başkanı Donald Trump 2018'de bu anlaşmadan çekilmişti.

Yaptırımlara karşılık 8 Mayıs 2019'da kademeli olarak anlaşmadaki taahhütlerini durdurmaya başlayan İran, 5 Ocak 2020'de taahhütlerini tamamen askıya almış ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

ABD'de göreve gelen Joe Biden yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu. İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesi ve yaptırımları kaldırması gerektiğini açıklamıştı.

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