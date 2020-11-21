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Teknoloji Nükleer savaştan sonra insanlar ne yiyebilecek? Bilim insanları açıkladı
Teknoloji

Nükleer savaştan sonra insanlar ne yiyebilecek? Bilim insanları açıkladı

Balıkçılığın küresel çaptaki etkilerini araştıran bilim insanları, nükleer savaşın ardından dünyanın acil gıda tedariğini deniz ürünlerinin sağlayabileceğini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 21:42:00 -
Nükleer savaştan sonra insanlar ne yiyebilecek? Bilim insanları açıkladı

Balıkçılığın küresel çaptaki etkilerini araştıran bilim insanları, nükleer savaşın ardından dünyanın acil gıda tedariğini deniz ürünlerinin sağlayabileceğini ortaya koydu. Fakat bunun için şu anda okyanus yaşamı üzerinde baskı kuran aşırı avlanmaya son vermek gerekiyor.

Independent'in haberine göre; bilim yayını PNAS'ta yayımlanan araştırmanın yazarlarından Profesör Eric Galbraith ve su ürünleri alanında doktora adayı Kim Scherrer, bulgularını The Conversation'da kaleme aldığı bir yazıda paylaştı.

Araştırmacılar, muhtemel bir nükleer savaşın, başlangıçta düşünüldüğü kadar kadar kötü olmasa da balıklar üzerinde olumsuz etki bırakacağını belirtti ve "Şaşırtıcı bir keşif yaptık. Deniz ekosistemleri savaşın başında sağlıklı olursa, balıklar kriz zamanlarında çok önemli bir küresel acil gıda kaynağı olarak hizmet edebilir." dedi.

Nükleer savaş okyanusları nasıl etkileyecek?

Bir dizi nükleer savaş senaryosunun sonuçlarını simüle eden araştırmacılar, savaşın neden olacağı volkanik patlamalar neticesinde yaşanacak soğuk ve karanlık koşullarda denizlerdeki plankton fotosentezinin azalacağını ve bu sebeple balıklarda büyümenin yavaşlayacağını belirledi.

Galbraith ve Scheller, “İnsanların karadaki bitkilerin büyümesinin yavaşlamasından etkilenmesi gibi, balıklar da denizdeki alglerin azalması yüzünden aç kalacak” dedi ve şunları kaydetti:

"İncelediğimiz en büyük savaş senaryosu ABD ve Rusya arasındaydı. Bu savaş, küresel balıkçılık ürünleri yüzde 30'a kadar düşürüyor. Etkiler bölgeye göre değişiklik gösterecek ve yüksek enlemlerdeki ülkelerin ( en büyük mahsul kıtlığının meydana geldiği yerler) balıkçılığı da en olumsuz etkilerle yüzleşecek."

Diğer yandan simülasyonlar küresel deniz mahsullerindeki değişikliğin sadece savaşın iklimsel etkilerine değil, insan faaliyetlerine de bağlı olduğunu gösterdi.

Araştırmacılara göre balıkçılık, savaştan önce küresel balıkçılık ürünleri bir ila iki sene süresince 4 katına çıkabilir. Bu artışın savaşın ardından özellikle önemli olacağı, zira hayvan yetiştiriciliğinin yem kıtlığı sebebiyle sınırlı olacağı düşünülüyor.

Öte yandan araştırmacılar bir konuda ikazda bulunuyor:

"Bu deniz ürünü armağanının yalnızca hayvansal protein açısından önemli olduğunu fark etmek gerek. Kalori açısından, deniz ürünlerindeki olası en büyük artış bile, karadaki tarımın yaşadığı kayıpları telafi etmeye yetmez."

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