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Gündem Nükleer savaş mı geliyor? Rusya'dan dikkat çeken 'kıyamet günü' hamlesi!
Gündem

Nükleer savaş mı geliyor? Rusya'dan dikkat çeken 'kıyamet günü' hamlesi!

Nükleer savaş tehdidine karşı hazırlık yapan Rusya, yeni Komuta Kontrol Uçağı olarak da bilinen yeni hava indirme komuta merkezi kuruyor. Merkezin uzun menzilli Il-96-400M geniş gövdeli bir yolcu uçağı temelinde inşa edileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 08:34:00 -
Nükleer savaş mı geliyor? Rusya'dan dikkat çeken 'kıyamet günü' hamlesi!

Rusya, soğuk savaş dönemi stratejisini sürdüren adımlar atmaya devam ediyor.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre olası bir nükleer savaş tehdidine karşı çalışmalar yürüten Moskova yönetmini, yeni Komuta Kontrol Uçağı’nı Il-96-400M uzun menzilli geniş gövdeli bir platform temelinde inşa edecek.

yeni hava indirme komuta merkezi olacak olan uçak, olası bir nükleer savaş veya büyük bir felaket yaşanması durumunda karargahın kullanılamaması halinde devreye girecek.

Il-96-400M'nin kullanılması, hava komuta merkezinin havada daha uzun süre kalmasına ve birliklerin kapsama alanını artırmasına olanak sağlayacak.

"Kıyamet günü" nedir?

ABD'nin "kıyamet günü" olarak isimlendirdiği bir felaket senaryosu bulunuyor.

Evangelistlerin ‘Armageddon’ inancını anımsatan bu senaryoda olası bir nükleer saldırı veya büyük felaketlerde karargahın belli bir süre kendi güvenliğini de sağlayarak uçabilir olması gerekli.

Bu kapsamda inşa edilecek uçaklar felaket senaryolarında ordu karargahlarının kullanılamaması halinde devreye girecek. Yüksek teknoloji ile donatılmış uçaklar havada karargah görevini üstleniyor ve askeri birlikler arasındaki iletişimi sağlıyor.

Öte yandan inşa edilecek uçağın yapımında nükleer bir patlamada ortaya çıkacak elektromanyetik patlamadan etkilenmeyecek malzemeler kullanılacak. Rusya'nın yeni "Kıyamet günü uçakları"nın envantere girmesi zaman alacak. IL temsilcileri yeni "kıyamet günü" uçağının, sertifikasyon testlerinin 2021'de başlayacağını açıkladı.

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