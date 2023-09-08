Nükleer kategori 2 artık resmileşti! Dünya uranyum füzeleri karşısında şokta

ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık askeri ve insani destek paketi kapsamında, kullanımı tartışmalı bir mühimmat olan seyreltilmiş uranyumlu tank mermileri göndereceğini açıkladı. Bu mermiler yine bu yıl Ukrayna'ya gönderilecek olan ABD yapımı Abrams M1 tanklarında kullanılacak. Rusya, konvansiyonel tankların zırhını delebilecek güçte mermiler kullanan Abrams tanklarının ABD tarafından Ukrayna'yı silahlandırmak üzere gönderilmesini kınadı. Gönderilecek mermilerde seyreltilmiş uranyum, yani radyoaktif özelliklerinden büyük ölçüde arındırılmış olan doğal uranyum kullanılıyor.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Mart ayında Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu cephane göndermeyeceğini söylemişti. Bu politikadan tamamen vazgeçildiği anlaşılıyor. İngiltere, daha önce Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu mühimmat yollamıştı.

ABD'NİN YENİ ASKERİ YARDIMINDA BAŞKA NE VAR?

Washington'un Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kiev ziyareti sırasında açıklandı. ABD'nin Ukrayna'ya göndereceğini açıkladığı 175 milyon dolarlık askeri donanım içerisinde 120 mm'lik uranyumlu tank mermileri de var. Bu mermiler ülkeye yıl içinde gönderilecek olan Amerikan Abrams M1 tanklarında kullanılacak. Radyoaktif özelliklerinden önemli ölçüde arındırılmış da olsa seyreltilmiş uranyum kullanılan mermiler bir miktar radyoaktif madde içeriyor ve bu yüzden kullanımları tartışmalı.

Uranyum çok yüksek yoğunluklu bir metal olduğu için seyreltilmiş uranyum, tankların dış yüzeylerini sağlamlaştırmakta da kullanılıyor. Bir diğer kullanımı ise havan ve tank mermilerinin çekirdeğine yerleştirilmesi. Bu, mermilerin, konvansiyonel tankların zırhını parçalayabilecek kadar güçlü olmasını sağlıyor.

RUS MEDYASI ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Rus medyasında çıkan haberlerde ise ABD'nin bu hamlesinin perde arkasında Rus tanklarının son aylardaki üstünlüğünü kırmak olduğun öne sürüldü. 'Washington'un şişirilmiş imajının patlaması' sonucunda böyle bir hamle yaptığını yazan Komsomolskaya Pravda ABD'nin uranyum mermileriyle beraber Abrams model tanklarına güç katmak istediğini bildirdi.

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İlk kez 1990'larda ABD tarafından Irak'a yönelik kullanılan bu füzeler zırh delebilen bir 'çivi' olarak nitelendiriliyor. Tankların yanı sıra Uranyum kullanıldığı bölgelerde hastalıklara da sebep oluyor. Uranyum içeren bombalar Amerikalılar tarafından Irak, Kosova, Sırbistan ve Basra Körfezi'nde kullanıldı. Sırbistan'ın uranyum bombalarıyla bombalanmasının ardından oradaki kanser hastalıklarının sayısı 3 kat arttı.

NÜKLEER KATEGORİ 2

Kimyasal Silahlar Sözleşmesinin ekinde seyreltilmiş uranyum “Kategori 2 nükleer madde” olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, uranyum silahlarının nispeten yeni bir olgu olduğunu, bu nedenle de bunlar üzerinde henüz ciddi bir anlaşma ya da yasağın bulunmadığını söylüyor. . BM bu tür mühimmatlara karşı çıksa ABD, söz konusu füzelerdeki uranyum miktarının zararlı olmadığını öne sürüyor.