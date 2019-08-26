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Nükleer enerjiyle gelişen şehir, Sosnovi Bor

Rusya'nın kuzeybatısında Leningrad bölgesinde yer alan Sosnovi Bor şehri, 1970'li yıllarda kurulmaya başlanan Leningrad Nükleer Güç Santrali ile ekonomik ve sosyal alanlarda hızla gelişti- Sosnovi Bor Merkez İdari Yönetim Başkanı Mikhail Voronkov:- "St. Petersburg ve Leningrad bölgesinde her iki ampulden biri bizim nükleer santralimizle aydınlanmakta"- "Burada ücretler St. Petersburg'dan daha yüksek. Bu sayede gençlerin göz bebeği olmaya devam ediyoruz. Onlar için eğitim ve istihdam açısından bir cazibe merkeziyiz"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:26
Nükleer enerjiyle gelişen şehir, Sosnovi Bor

SOSNOVİ BOR (AA) - Rusya'nın kuzeybatısında Leningrad bölgesinde yer alan Sosnovi Bor şehri, 1970'li yıllarda kurulmaya başlanan Leningrad Nükleer Güç Santrali'yle (NGS) ekonomik ve sosyal alanlarda hızla gelişti.

Finlandiya Körfezi kıyısında çam ağaçları ile kum tepeleri arasında, Rusya'nın en önemli şehirlerinden St. Petersburg'un 80 kilometre güneybatısında yer alan yaklaşık 70 bin nüfuslu Sosnovi Bor, ülkenin önemli nükleer şehirlerinden biri olarak biliniyor.

Leningrad bölgesi ile St. Petersburg şehrinin enerji ihtiyacının yüzde 50'den fazlasını karşılayan santral ve şehirde bulunan Nükleer Enerji Enstitüsü ülke genelinde yetenekli genç bilim insanı, mühendis ve müteahhitleri bölgeye çekiyor.

Yaklaşık 45 yıl önce santralin ilk ünitelerinin inşasıyla altyapı ve ekonominin daha da gelişmeye başladığı şehirde, halkın büyük bir kısmı santral ve nükleer sanayiyle bağlantılı işlerde çalışıyor. Şehirde söz konusu sektörlerde çalışanlar, St. Petersburg'daki çalışanlardan ortalama bir buçuk kat daha fazla maaş alıyor.

Şehrin sokaklarındaki dijital ekranlarda zaman ve sıcaklığın yanı sıra radyasyon seviyeleri de gösteriliyor.

- "Santralimizin çevreye olumsuz etkisi olmadı"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sosnovi Bor Merkez İdari Yönetim Başkanı Mikhail Voronkov, şehirde yaklaşık 45 yıldır nükleer santral tesisi bulunduğunu söyledi.

Santral ve ilgili sanayi kuruluşlarından alınan vergilerin şehrin ekonomisine önemli katkı sağladığına dikkati çeken Voronkov, "Santraller bulunduğu bölge ve ülke için önemli bir güç. St. Petersburg ve Leningrad bölgesinde her iki ampulden biri bizim nükleer santralimizle aydınlanmakta." dedi.

Voronkov, Rusya'nın nükleer santral tasarımı ve inşaatı konusunda büyük tecrübeye sahip olduğunu belirterek, "Santrallerin işletiminin güvenli bir şekilde yapılması bunun bir kanıtıdır. Ayrıca santralimizin 45 yıldır çevreye olumsuz bir etkisi olmadı." ifadelerini kullandı.

Şehirdeki diğer yaşam alanlarına ilişkin de bilgiler veren Voronkov, "Elverişli hava şartlarında Finlandiya Körfezi'ndeki Leningrad NGS yakınlarında ne kadar çok balık avlandığını görebilirsiniz. Havanın iyi olduğu zamanlarda plajlarımıza çok fazla ziyaretçi geliyor. Yağmurlu havalarda ise mantar toplama mevsimi başlıyor. Ne kadar çok insanın ormanlara gidip mantar topladığını görebilirsiniz. Denizde avlanan balığı da ormanda yetişen mantarı da rahat bir şekilde tüketiyoruz." diye konuştu.

Voronkov, şehirdeki ortalama maaşın St. Petersburg'dan daha fazla olduğunu hatırlatarak, "Burada ücretler St. Petersburg'dan daha yüksek. Bunun sayesinde gençlerin göz bebeği olmaya devam ediyoruz. Onlar için eğitim ve istihdam açısından bir cazibe merkeziyiz. Şehrimizde bulunan üniversiteye talep çok yüksek. Burada okuyan, eğitim gören gençlerimiz daha sonra buradaki tesislerde istihdam ediliyor." dedi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:26
  1. Leningrad Nükleer Güç Santrali
  2. Nükleer enerji
  3. Rusya
  4. Sosnovi Bor
  5. St. Petersburg

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