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Ekonomi Nükleer Düzenleme Kurumu 27 uzman yardımcısı alacak
Ekonomi

Nükleer Düzenleme Kurumu 27 uzman yardımcısı alacak

Yeniakit Publisher
2023-09-24 09:14:00 -
Nükleer Düzenleme Kurumu 27 uzman yardımcısı alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 27 uzman yardımcısı alacak.

Kurumun, konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, NDK, çevre mühendisliği bölümünden 1, endüstri mühendisliği bölümünden 2, fizik bölümü 6, fizik mühendisliği bölümünden 6, kimya mühendisliği bölümünden 1, nükleer enerji mühendisliği bölümünden 7, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, insan kaynakları yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri İlişkileri bölümlerinden herhangi birinden 2 ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, küresel siyaset ve uluslararası ilişkiler bölümlerinin herhangi birinden 2 kişi olmak üzere toplam 27 kişiyi işe alacak.

Söz konusu ilan kapsamında adayların 1 Ocak 2023 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Ayrıca bütün adaylardan İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) seviyesinde veya buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olma şartı aranacak.

Sınav başvuruları 25 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te başlayıp 9 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden "Nükleer Düzenleme Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacak.

Öte yandan NDK, merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 3 mühendis, 1 avukat, 1 mütercim, 10 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 1 teknisyen olmak üzere toplam 16 kişiyi de işe almak için 30 Ekim-03 Kasım tarihlerinde sözlü sınav yapacak.

Başvurular 25 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te başlayıp 9 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

 

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