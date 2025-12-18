  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Zeytinyağı ile sarımsak birleşince öksürüğü bıçak gibi kesiyor! Uzmanlardan doğal çözüm: Faydasını duyunca şaşıracaksınız!

Eskidi gidecek artık.. Galatasaray'ın efsane oyuncusu Mauro Icardi'ye bomba talip

Samsun GES rekor kırıyor: 296 milyon liralık dev tasarruf

Yapay zekâ ile ses klonlama dolandırıcılığına dikkat! Uzmanından uyarı geldi!

Eve yapışıp kalmadan son bulacak! Çöp kutusundan yayılan kötü kokuyu bitirmenin yolu

100 senedir toprak altındaydı

Temizlik ürünü tehlike saçıyor! Uzmanı açıkladı: Evlerde bulunan bu ürünler sağlığı tehdit ediyor

Türkiye’de nadir rastlanıyor! ‘Zerafetin en koyu hali'

Türkiye COP31'de iklim diplomasisine öncülük edecek! Dünyaya sıfır atık mesajı verilecek

Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'ye hapis cezası
Kültür Sanat
8
Yeniakit Publisher
100 senedir toprak altındaydı

IHA Giriş Tarihi:
100 senedir toprak altındaydı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki İç Kale Artuklu Sarayı kazısında 100 yıldır toprak altında olan surun bir kısmı ortaya çıkartıldı. 1.35 metre yükseklikte, 17 metre uzunluğundaki duvarın Hurriler döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Sur ilçesinde İçkale Müze Kompleksi alanında Amida Höyük, Diyarbakır merkezde ilk yerleşimin başladığı yer olarak biliniyor. Yaklaşık olarak 10 bin yıldır kesintisiz olarak yerleşime sahne olan höyükte yapılan kazılardan şimdiye kadar tespit edilen buluntulara göre yerleşimin Neolotik (M.Ö. 8000) yılında başladığı tespit edildi.

#1
Foto - 100 senedir toprak altındaydı

Diyarbakır bölgesinin yönetim merkezi olan Amida Höyük, 10 bin yıldır kesintisiz olarak yönetim merkezi olması ve yerleşimin devam etmesi bakımından Filistin'in Eriha kentinden sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor. Hurriler, Hurri-Mitanniler, Bitzamani Krallığı, Asurlular, Urartular, Medler, Persler, Büyük İskender, Selevkoslar, Büyük Tigran Krallığı, Romalılar, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Selçuklular, Nisanoğulları, Artuklular, Eyyubiler, İlhanlılar, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılarının da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan höyükte, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, Dicle Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında 8 yıldır kazı çalışmalarına devam ediliyor. Artuklu Sarayı Kazısı, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürütülen 12 aylık kazılar statüsünde yer alıyor.

#2
Foto - 100 senedir toprak altındaydı

Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, kazı çalışmalarının 2 0cak 2025'te büro çalışmalarıyla başlandığını, 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren de arazi çalışmalarına devam edildiğini söyledi. Arazi çalışmalarının 31 Aralık tarihinde sonlanacağını aktaran Yıldız, yaklaşık 365 gün çalışma yapmış olacaklarını kaydetti. Prof. Dr. Yıldız, bu yıl özelikle sarayın kuzey tarafında bulunan ve Alay Meydanı olarak adlandırılan bölümde kazı çalışmaları yaptıklarını aktararak, "Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda toplamda 5 çarpı 5 metre ölçülerinde 26 açmada arkeolojik kazılar yapıldı.

#3
Foto - 100 senedir toprak altındaydı

Toplamda 650 metrekarelik bir alanın arkeolojik kazısı tamamlandı. Özelikle alay meydanı açık hava toplantıların, törenlerin yapıldığı mekandı. Buranın çevre düzenlemesinin yapılması amacıyla 2025 kazı çalışmalarında ağırlıklı olarak alay meydanı çalışıldı. Alay Meydanı'nda yaptığımız çalışmalarda Diyarbakır surlarının en eski kısmı olan tahminen Hurriler döneminde yapıldığı düşündüğümüz, yaklaşık 100 yıldır toprak altında olan 1.35 metre yükseklikte, 17 metre uzunluğu olan kısmı olan ortaya çıkartıldı" dedi.

#4
Foto - 100 senedir toprak altındaydı

Bu sur kısmının Diyarbakır surlarının ilk bölümü olduğu için aynı zamanda o dönemde surların yapıldığı teknik, kullanılan taşlar hakkında da bilgi vermekte olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yıldız, "Büyük ebatlı blok taşlar kullanılmış, kesme taş şeklinde. Ancak bunların temel kısmında daha küçük boyutlu kırma taş malzemesi kullanılması da dikkat çekicidir. Kazı çalışmalarında aynı zamanda Osmanlı döneminde bu surların hemen önüne çeşitli mekanların eklendiğini de görüyoruz. Şu anda bu mekanlara ait iki kemerin başlangıç seviyesinin olduğu kısımlar ortaya çıkartıldı" diye konuştu.

#5
Foto - 100 senedir toprak altındaydı

Cumhuriyet döneminde çok yoğun şekilde kullanıldığından dolayı alanda aynı zamanda betonarme yapılara ait izler de olduğunu söyleyen Yıldız, "Alay Meydanında yaptığımız çalışmalarda daha önceki sezonlarda da aynı çalışmayı yapmıştık. En az bir aşmada ana kayaya ulaşacak seviyeye kadar kazı çalışmaları devam ediyor. Bu yılda yaptığımız çalışmalarda eksi 4.45 derinlikte Diyarbakır'ın altını kaplayan zemin kayalığa ulaşıldı.

#6
Foto - 100 senedir toprak altındaydı

Özelikle ilk çağlarda o zemin kayalıkta taşların kesilmesi dikkat çekicidir. Aslında anlıyoruz ki ilk inşalar günümüze kadar teknolojiyi kullanmış. Bulunduğu alanda o teknolojiden yararlanarak yapılar inşa etmişlerdir. Amida Höyük ve Artuklu Sarayı bölge için çok önem arz eden lokasyon. Bölgenin yıllarca yönetildiği bir merkez konumunda" dedi.

#7
Foto - 100 senedir toprak altındaydı

Şu ana kadar yapılan çalışmalarda kesintisiz, 10 bin yıllık yaşamıyla Diyarbakır Amida Höyük'ün, eski adıyla Amid şehrinin Filistin'in Eriha kentinden sonra yaşamın kesintisiz devam ettiği dünyanın en eski ikinci kenti konumunda olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yıldız, "Alay Meydanı'nda düzenlemeler devam ediyor. Kazının bitimiyle beraber çevre düzenlemesi yapılacak. Burası aynı zamanda Diyarbakır için de açık hava etkinliği olacak. Binlerce yıl toplantı, bayramlaşma, tahta çıkış törenleri yapıldığı alay meydanı, aynı zaman da tekrar Diyarbakır için toplantıların yapıldığı bir meydan haline gelecek" ifadelerinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şener Şen'den dev anlaşma! O yazar böyle Türkiye'ye açıkladı
Aktüel

Şener Şen'den dev anlaşma! O yazar böyle Türkiye'ye açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül alan Şener Şen'in 30 milyon TL'ye anlaşma masasına oturduğunu o yazar Türkiye'ye böyle açıkladı. ..
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Ünlü spiker tutuklandı
Gündem

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Ünlü spiker tutuklandı

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı.
"Ayyaşlar Bayramı" Murat Bardakçı hatırlattı Mezara rakı dökmek eski bir Ayyaş Ritüeli
Gündem

“Ayyaşlar Bayramı” Murat Bardakçı hatırlattı Mezara rakı dökmek eski bir Ayyaş Ritüeli

Tarihçi Murat Bardakçı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, merhum Kamer Genç’in mezarı başında rakı d..
Netanyahu’dan Mısır’la anlaştı! İsrail tarihinin en büyük gaz anlaşması onaylandı! Tek şartları vardı…
Gündem

Netanyahu’dan Mısır’la anlaştı! İsrail tarihinin en büyük gaz anlaşması onaylandı! Tek şartları vardı…

İsrail kasabı Binyamin Netanyahu, Hanuka Bayramı’nın dördüncü gecesinde yaptığı açıklamada, ülke tarihinin en büyük doğal gaz anlaşmasına im..
GAİN Medya’da şok gelişme! Tanınmış sunucu gözaltında
Gündem

GAİN Medya’da şok gelişme! Tanınmış sunucu gözaltında

GAİN Medya’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde sunucu Okan Karacan’ın gözal..
Hepsini yerlere saçıp israf etmişti! CHP'nin patates şovmeni bu kez hakaret saçtı
Gündem

Hepsini yerlere saçıp israf etmişti! CHP'nin patates şovmeni bu kez hakaret saçtı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde ürettiği patatesleri zarar ettiği gerekçesiyle sokağa dökerek şov yapan CHP İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, bu defa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23