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Ekonomi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 13:41:00 -
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile öğretim üyesi alınacak. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Doçent kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmî kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmekte.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmî kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ilgili Fakülte Dekanlığı’na teslim etmeleri gerekmekte.

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ
 

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