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Ekonomi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi MYO Öğretim Görevlisi alacak
Ekonomi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi MYO Öğretim Görevlisi alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Öğretim Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 15:02:00 -
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi MYO Öğretim Görevlisi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ilanda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlileri alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1-         İlanda belirtilen kadrolara yapılacak atamalarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-         ALES’ten en az 70 puan almış olmak.
3-         ALES puan türünün belirlenmesinde, atama yapılacak alana ilişkin puan türü dikkate alınır.
4-         Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.
5-         Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

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