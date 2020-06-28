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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden geçici kimlik belgesi açıklaması:

"Geçici kimlik belgesi düzenlediğimiz 5 bin 679 gencimizin umutlarına ortak olmanın mutluluğu içerisindeyiz"

Yeniakit Publisher
2020-06-28 21:53:08 -
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden geçici kimlik belgesi açıklaması:

ANKARA (AA) - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, hafta sonu 5 bin 679 genç için geçici kimlik belgesi düzenlediklerini bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, iki haftalık sınav sürecinde bir tek gencin bile emekleri boşa gitmesin diye 2 bin 500'ü aşkın fedakar nüfus personelinin nöbette oldukları belirtildi.

Açıklamada, "Geçici kimlik belgesi düzenlediğimiz 5 bin 679 gencimizin umutlarına ortak olmanın mutluluğu içerisindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

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