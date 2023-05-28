Nüfus müdürlükleri 28 Mayıs'ta açık olacak

Seçim günü nüfus müdürlükleri açık olacak. Vatandaşın talepleri sabah 08.00'den saat 17.00'ye kadar randevusuz karşılanacak.

Oy kullanma sonrası süreç nasıl işleyecek?

Seçime saatler kaldı. 60 milyondan fazla seçmen sandık başına gidecek. Peki, verilen oylar nerede toplanacak? Süreç nasıl işleyecek?

Saatler 17.00'yi gösterdiğinde oy verme işlemi sona erecek. Ardından oy sayımı yapılacak. Sayıma ilişkin kâğıt ve belgeler, seçim torbasına konulup sandık kurulu başkanı ile en az iki üye tarafından en kısa zamanda ilçe seçim kurulu başkanına teslim edilecek.

İlçe seçim kurullarınca sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi işlemleri, siyasi parti temsilcileri ile müşahitlerin huzurunda yapılacak. Son aşamada tüm tutanaklar il seçim kuruluna teslim edilecek.

Partilerin aldığı oy sayıları taranarak elektronik ortama aktarılacak.

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