  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sosyal medya bu komediyi konuşuyor! Tanju Özcan fena trollendi: Sahte haberi gerçek sanıp papaya küfürler savurdu

Ne altın ne dolar Gabar'da musluktan şarıl şarıl petrol akıyor! Türkiye'den olay petrol rezervine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım

İslam Memiş'ten altın fiyatları için olay sözler: Çok yalvardım yapmayın dedim

Dünyaca ünlü banka altın tahminini duyurdu: Altın alacaklar kuyumculara koşacak! Çarpıcı altın tahmini

Selçuk Bayraktar’dan flaş açıklama: Asla affedilmeyecekler

Arap ülkesinden hiç beklenmedik karar! 'Çok büyük fırsat' diyerek Türkiye'nin kapısını çaldılar

Sırbistan ordusu Kosova sınırında konuşlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefa! Eski komşusunu ziyaret etti

Türkiye ile aynı kaderi yaşadılar! F-35'ler konusunda şok karar

Türkiye'de tercih edilen Apple'dan milyarlarca dolarlık çip anlaşması! O adım: Haber gündeme bomba gibi düştü
Gündem Nüfus müdürlükleri 28 Mayıs'ta açık olacak
Gündem

Nüfus müdürlükleri 28 Mayıs'ta açık olacak

Yeniakit Publisher
2023-05-28 06:59:00 -
Nüfus müdürlükleri 28 Mayıs'ta açık olacak

Nüfus müdürlükleri, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy kullanacak vatandaşların kimlik kartı talepleri için 28 Mayıs'ta açık olacak.

Seçim günü nüfus müdürlükleri açık olacak. Vatandaşın talepleri sabah 08.00'den saat 17.00'ye kadar randevusuz karşılanacak.

Oy kullanma sonrası süreç nasıl işleyecek?

Seçime saatler kaldı. 60 milyondan fazla seçmen sandık başına gidecek. Peki, verilen oylar nerede toplanacak? Süreç nasıl işleyecek? 

Saatler 17.00'yi gösterdiğinde oy verme işlemi sona erecek. Ardından oy sayımı yapılacak. Sayıma ilişkin kâğıt ve belgeler, seçim torbasına konulup sandık kurulu başkanı ile en az iki üye tarafından en kısa zamanda ilçe seçim kurulu başkanına teslim edilecek.

İlçe seçim kurullarınca sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi işlemleri, siyasi parti temsilcileri ile müşahitlerin huzurunda yapılacak. Son aşamada tüm tutanaklar il seçim kuruluna teslim edilecek.

Partilerin aldığı oy sayıları taranarak elektronik ortama aktarılacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Meteoroloji'den ezber bozan uyarı! Yağış uyarısı: Her an Türkiye'ye yağabilir! Seçim günü hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji'den ezber bozan uyarı! Yağış uyarısı: Her an Türkiye'ye yağabilir! Seçim günü hava durumu nasıl olacak?

Yaşam

Meteoroloji'den ezber bozan uyarı! Yağış uyarısı: Her an Türkiye'ye yağabilir! Seçim günü hava durumu nasıl olacak?

Depremzedeler seçim için geri dönüyor
Depremzedeler seçim için geri dönüyor

Yerel

Depremzedeler seçim için geri dönüyor

Prof. Dr. Didem Yılmaz'dan seçim manipülasyonu! Soruşturma başlatıldı
Prof. Dr. Didem Yılmaz'dan seçim manipülasyonu! Soruşturma başlatıldı

Gündem

Prof. Dr. Didem Yılmaz'dan seçim manipülasyonu! Soruşturma başlatıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23