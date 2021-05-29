Nüfus 11, Esed’in oyu 13.5 milyon

Münübe Yılmaz



Suriye’de rejim bölgesinde önceki gün gerçekleşen düzmece seçimin sonuçları duyurulurken açıklanan rakamlar ucuz tiyatroyu gözler önüne serdi. Rejimin Meclis Başkanı Hammuda Sabbağ, Esed’in kullanılan geçerli oyların yüzde 95,1’ini alarak seçimi kazandığını duyurdu.



Başkan Sabbağ, ülke içi ve yurt dışında toplam 18 milyon kişinin oy kullandığını ve bunlardan 14 milyonundan fazlasının geçerli sayıldığını açıkladı. Esed’in 13 milyon 540 bin 860 geçerli oy aldığını belirten Sabbağ, bunun da yüzde 95.1’e tekabül ettiğini belirtti. Sabbağ, oyların yüzde 3’ünü alan Mahmoud Ahmed Marei’nin ikinci, Abdallah Saloum Abdallah’ın ise oyların yüzde 1.5’ini alarak üçüncü olduğunu kaydetti.

Rakamlar öyle demiyor

Ancak Sabbağ’ın açıkladığı rakamlar, rejimin tiyatrosunu gözler önüne serdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre rejim bölgesinde yaklaşık 11 milyon, oy kullanılmayan İdlib (2.9 milyon) ve YPG işgal bölgesinde (2.5 milyon) 5.5 milyon insan yaşıyor. Rejimin seçim için sandık kurduğu Lübnan ve Ürdün’de de yaklaşık 1.5 milyon Suriyeli yaşıyor. Rejim bölgesi ile Lübnan ve Ürdün’deki bebeği yaşlısı tüm Suriyeliler oy kullansa da toplam oy yine de 12.5 milyon ediyor.

