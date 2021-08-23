  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İran, Rusya ve Çin'den ortak askeri hamle
Nijerya'da felaket! 26 ölü
İstanbul'da orman yangını!
FETÖ/PDY ve PKK’ya tokat! 2 tutuklama
Ekonomi NÜ öğretim üyeleri alıyor
Ekonomi

NÜ öğretim üyeleri alıyor

Nişantaşı Üniversitesi ilanla duyurduğu Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri hükümlerince 106 öğretim elemanı alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 14:07:00 -
NÜ öğretim üyeleri alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar başvurularını Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No: 1Y Bina Kodu: 34481742, 34398 Sarıyer/İstanbul yapabilirler.

İlan Başlama Tarihi : 23 Ağustos 2021

Son Başvuru Tarihi : 6 Eylül 2021

Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 7 Eylül 2021

Sınav Giriş Tarihi ve Saati (Fakülte / Yüksekokul) : 9 Eylül 2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 10 Eylül 2021

Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının

Açıklanacağı web adresi : www.nisantasi.edu.tr

İrtibat numarası: 0212 210 10 10

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay