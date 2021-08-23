NÜ öğretim üyeleri alıyor
Nişantaşı Üniversitesi ilanla duyurduğu Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri hükümlerince 106 öğretim elemanı alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar başvurularını Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No: 1Y Bina Kodu: 34481742, 34398 Sarıyer/İstanbul yapabilirler.
İlan Başlama Tarihi : 23 Ağustos 2021
Son Başvuru Tarihi : 6 Eylül 2021
Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 7 Eylül 2021
Sınav Giriş Tarihi ve Saati (Fakülte / Yüksekokul) : 9 Eylül 2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 10 Eylül 2021
Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının
Açıklanacağı web adresi : www.nisantasi.edu.tr
İrtibat numarası: 0212 210 10 10
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