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Ekonomi NÜ akademik personel alacak
Ekonomi

NÜ akademik personel alacak

Nişantaşı Üniversitesi ilanla duyurduğu Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 13:48:00 -
NÜ akademik personel alacak

 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”  ve  09/11/2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî Gazete’de  yayımlanan  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  hükümleri  uyarınca  ilandaki  “Aranan  Nitelikler”  başlığı  altında  yer  alan  koşulları  sağlayan  öğretim elemanlarından;

Profesör  kadrolarına  başvuracak  adaylar;  Web  sayfamızda  yer  alan  başvuru  dilekçelerine;  YÖK  formatında  özgeçmişlerini,  3  adet  vesikalık fotoğraflarını,  nüfus  cüzdan  suretlerini,  onaylı  öğrenim  belgelerini  (lisans,  yüksek  lisans,  doktora,  doçentlik),  (e-Devlet  çıktısı  diplomalar  da  kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgâh, askerlik terhis belgesi, e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı

olarak, 6 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na iletmeleri gerekmektedir.

Doçent  kadrolarına  başvuracak  adaylar;  Web  sayfamızda  yer  alan  başvuru  dilekçelerine;  YÖK  formatında  özgeçmişlerini,  3  adet  vesikalık fotoğraflarını,  nüfus  cüzdan  suretlerini,  onaylı  öğrenim  belgelerini  (lisans,  yüksek  lisans,  doktora,  doçentlik),  (e-Devlet  çıktısı  diplomalar  da  kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, askerlik terhis belgesi, ikametgâh e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 4 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na iletmeleri gerekmektedir.

Doktor    Öğretim    Üyesi    kadrolarına    başvuracak    adaylar;    Web    sayfamızda    yer    alan    başvuru    dilekçelerine    (kadronun    ilan    edildiği Fakülte/Yüksekokul/Meslek  Yüksekokul  birimlerine  hitaben  yazılacaktır),  YÖK  formatında  özgeçmişlerini,  3  adet  vesikalık  fotoğraflarını,  nüfus  cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora), (e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği,  ikametgâh,  askerlik  terhis  belgesi,  e-Devletten  hizmet  belgelerini  ekleyerek  çıktı  olarak,  4  adet  flash  bellek  dosyada  ise;  bilimsel  çalışma  ve yayınlarını,   YÖK   formatlı   özgeçmişlerini,   diplomalarını   hazırlayarak   aşağıda   adresi   belirtilen   İnsan   Kaynakları   Daire   Başkanlığı’na   iletmeleri gerekmektedir.

İlana İlişkin Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme, Sınav ve Sonuç Tarihlerine İlişkin Bilgilere Aşağıda Yer Verilmiştir:

İlan Başlama Tarihi    : 18 Aralık 2021

Son Başvuru Tarihi      : 1 Ocak 2022

Ön Değerlendirme İlan Tarihi        : 7 Ocak 2022

Sınav Giriş Tarihi ve Saati (Fakülte / Yüksekokul)    : 12 Ocak 2022

Sonuç Açıklama Tarihi          : 18 Ocak 2022

Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı web adresi : www.nisantasi.edu.tr

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