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Novi Pazar-Tutin yolunu Türk firması onaracak

Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar ile Tutin şehirleri arasındaki karayolunu Türkiye'de faaliyet gösteren Taşyapı firması onaracak.

29 Ekim 2018 Pazartesi 13:06
Novi Pazar-Tutin yolunu Türk firması onaracak

22 kilometre uzunluğundaki yolun onarımına ilişkin anlaşma, başkent Belgrad'da imzalandı. İmza törenine Sırbistan İnşaat Ulaşım ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic, Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı katıldı.

Sırbistan İnşaat Ulaşım ve Altyapı Bakanı Mihajlovic, burada yaptığı açıklamada, projenin 24 milyon avro değerinde bir proje olduğunu aktararak, "Söz konusu projenin, bu bölgenin güvenliği ve ticareti açısından önemli olduğu kanaatindeyim." dedi.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin son derece iyi olduğunu vurgulayan Mihajlovic, Türk firmalarının, Sırbistan'da birçok diğer firmanın yatırım yapmaya yanaşmadığı yerlerde istihdam alanları yarattığını aktardı.

Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Ljajic de Novi Pazar ile Tutin gibi bölgenin önemli şehirleri arasındaki karayolunun onarımının son 10 yıldır gündemde olduğuna işaret ederek, bu yolun özellikle Tutin halkının geleceği için son derece önemli olduğunu söyledi.

Belgrad Büyükelçisi Bilgiç ise bugün anlaşması imzalanan bu projenin, Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi ile birlikte iki önemli proje olduğunu ifade ederek, onarımı üstlenen Taşyapı firmasının en kısa sürede bu projeyi tamamlayacağı temennisinde bulundu.

Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Turanlı da projenin önemine işaret ederek, Novi Pazar ile Tutin arasındaki yolun onarılmasının gelecek adına son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Bu arada, eylül ayında da Sırbistan hükümeti ile Taşyapı firması arasında Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'nin Sırbistan bölümünü kapsayan iş birliği anlaşması imzalanmıştı.

Muhabir : Lejla Bıogradlıja,Bojana StojanovicYayınlayan : Nevbahar Kabaklı
29.10.2018 12:49:08

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 13:06
  1. Novi Pazar-Tutin yolu
  2. Türk firması onaracak
  3. Sırbistan
  4. Taşyapı firması
  5. Yol onarımı

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