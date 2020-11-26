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Ekonomi Novartis Türkiye Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü'ne yeni atama
Ekonomi

Novartis Türkiye Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü'ne yeni atama

Yeniakit Publisher
2020-11-26 10:35:33 -
Novartis Türkiye Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü'ne yeni atama

İSTANBUL (AA) - Novartis Türkiye Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü görevine Nihan Burcu Önem atandı.

Şirket açıklamasına göre, 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olan Nihan Burcu Önem, 2020 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi Hukuku yüksek lisans programını tamamladı.

Kariyerine Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nda Proje Yöneticisi olarak başlayan Önem, daha sonra Kalite Mühendisi olarak Siemens'te çalıştı. 9 yıl boyunca Siemens Kurumsal İlişkiler departmanında üstlendiği farklı görevlerin ardından, 2015 yılında Siemens Healthcare şirketine Kamu İlişkileri Müdürü olarak atandı. 2017 yılından bu yana Vodafone'da Kamu İlişkileri Kıdemli Müdürü olarak görev aldı.

Hükümet ilişkileri, Türk kamu yönetimi ve mevzuat süreci başta olmak üzere kurumsal ilişkiler alanında bilgi birikimi ve tecrübeye sahip Önem, Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneği (KİYED) Yönetim Kurulu üyesi.

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