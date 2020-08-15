Noterlerde uygulanacak olan Güvenli Ödeme Sistemi nedir?

Güvenli Ödeme Sistemi artık ikinci el araç alım satımlarında zorunlu hale getirildi. Peki bu Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor?

Araç satış işlemi sırasında paranın alıcıdan satıcıya transfer edilmesi ve satışın tamamlanması süreci dolandırıcılar için fırsatlar doğurabilmektedir. Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği ile geliştirilen bu platform sayesinde güven unsurunun ön planda olduğu yeni bir dönem başlıyor.

Araç satım işleminde notere gitemeden önce alıcı ve satıcı aralarında anlaştıktan sonra, satıcı ilgili bankanın ve finans kuruluşunun hazırladığı uygulamaya giriş yaparak başvuru bilgilerini tanımlayacaktır. Satıcının bilgilerinin tamamlanmasının ardından oluşturulan özel kod alıcı ve satıcıya gönderilecektir. Alıcıda aynı şekilde bu uygulamaya bilgilerini eksiksiz bir şekilde girecektir. Bilgi girme işleminden sonra alıcı parayı sistemin oluşturduğu tarafsız bir hesaba gönderecektir. Aslında para satış işlemi sonuçlanıncaya kadar emanet bir hesapta duracaktır.

Noter huzurunda hazırlanan satış sözleşmesinin imzalanmasının ardından satış işleminin bittiği noter tarafından sisteme bildirilecektir. Sistem noterden gelen onaydan sonra para alıcının hesabından satıcının hesabına geçecektir.

Herhangi bir nedenle satış işlemi gerçekleşmezse, bu bilgi uygulamaya bildirilerek alıcı ve satıcının başvuruyu iptal edebilmesi sağlanacak. İptal edilen başvuru sonrasında emanet hesapta tutulan para alıcıya iade edilecektir.