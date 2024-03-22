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Aktüel Not almakla yetiniyorlar! Ekrem yapamadı, İstanbullunun Murat’ı bekleniyor
Aktüel

Not almakla yetiniyorlar! Ekrem yapamadı, İstanbullunun Murat’ı bekleniyor

Yeniakit Publisher
2024-03-22 22:40:00 -
Not almakla yetiniyorlar! Ekrem yapamadı, İstanbullunun Murat’ı bekleniyor

Hükümetin yaptığı hizmetlere çöken CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbulluyu kan ağlatmaya devam ediyor.

'Hizmet yapamıyoruz bizi engelliyoruz' diye naralar atan İmamoğlu bir üst geçidi bile İstanbulluya çok gördü. Serdar Bektaş isimli vatandaş 5 yıldır ev ile işyeri arasında kullandığı güzergah üzerine üst geçit yapılmamasından şikayetçi. 

İmamoğlu adeta vatandaşla dalga geçermiş gibi not alındığına dair bilgi mesajı göndermekle yetiniyor.

İşte Serdar Beltaş'ın İBB Çözüm Merkezi'ne yazdığı mesaj ve aldığı cevap;


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