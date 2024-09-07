Nostalji sevenler buraya! Windows 7 tasarımı Windows 11'e geliyor

Klasik Windows 7 arayüzünü Windows 11’e getiren yeni bir mod yayınlandı. Windows 7’nin ikonik görev çubuğu ve Başlat menüsünü birkaç basit adımda en yeni işletim sisteminde kullanabilirsiniz. İşte en yeni Explorer7 aracı.

Windows 7 Başlat menüsünü Windows 11’de kullanma

Explorer7; Windows 7’deki görev çubuğunu, bildirim alanını ve diğer temel arayüz öğelerini Windows 8.1, 10 ve 11’e getiren bir araç. Bu sayede yeni Windows sürümlerinde ikonik arayüzü kullanmak mümkün oluyor. Ayrıca tanıdık görünüme de geri dönebiliyorsunuz.

Proje henüz beta aşamasında olsa da, ilk izlenimlerin başarılı olduğunu söylemek mümkün. Windows 7 görev çubuğunu başarılı şekilde yeni nesil Windows’lara taşıyan araç, temel işlevlerde sorun çıkarmıyor. Simgeler doğrudan görev çubuğuna yerleştiriliyor ve Başlat menüsü ise sol alttan açılıyor.

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Tabi Explorer7’nin bazı sınırlamaları da bulunuyor. Örneğin, Windows 11 için geliştirilmiş UWP uygulamalarının Windows 7 arayüzünde çalışmadığını belirtelim. Ayrıca görev çubuğunun çoklu monitörde desteklenmediği görüldü.

Proje GitHub üzerinde aktif olarak geliştirilmeye devam ediyor. Hatalar giderildikçe ve daha fazla işlevsellik yüklendikçe, Explorer7’nin de daha verimli çalışacağını söylemek mümkün.

Ayrıca Start11 ve WindowsBlinds 11 olmak üzere başka alternatifler de bulunuyor. Start 11 30 gün ücretsiz kullanım sunarken, WindowsBlinds 11 27 Dolar karşılığında temayı tamamen değiştiriyor.