Norveç'te tarihin en yüksek sıcaklığı kaydedildi

Norveç Meteoroloji Enstitüsü, Kuzey kutbuna yalnızca bin kilometre mesafede bulunan Svalbard takımadalarında şimdiye kadar görülmüş en yüksek sıcaklık seviyesinin kaydedildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin konuşan meteoroloji uzmanı Kristen Gislefoss, bölgenin kısa bir süre önce 21.2 santigrat dereceyi görerek 1979'da kaydedilen 21.3 santigrat derecelik rekor sıcaklığa yaklaştığını, şu anda ise termometrelerin 21.7 santigrat derecelik sıcaklığı kaydettiğini söyledi.

Gislefoss, kaydedilen bu sıcaklık rekorunun, Longyearbyen'e bağlı Svalbard takımadaların kuzey kutbunda küresel ısınmadan en fazla etkilenen bölgelerden biri olduğuna işaret ettiğini belirtti.