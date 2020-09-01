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Gündem Norveçli parti liderinden küstah Türkiye çıkışı
Gündem

Norveçli parti liderinden küstah Türkiye çıkışı

Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya tepkiler çığ gibi büyürken Norveç İlerleme Partisi lideri Siv Jensen söz konusu eylemi küstah bir şekilde "ifade özgürlüğü" olarak savundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 15:53:00 -
Norveçli parti liderinden küstah Türkiye çıkışı

Batı'da İslam düşmanlığı yeniden yükselişe geçti. İsveç'te geçtiğimiz günlerde Kur'an-ı Kerim'in yakılması sonrası Müslümanlar sokağa dökülerek alçakça provokasyonu protesto etmişti. 

Bu olayın bir benzeri de Norveç'te yaşandı. "Norveç'in İslamileştirilmesini Durdur" (SIAN) adlı İslam düşmanı örgüt aynı saygısızlığı yaparak Kur'an-ı Kerim'i parçaladı. Müslüman olan Kültür Bakanı Abid Raja, SIAN'ın alçak provokasyonu kınayarak örgütü boykot çağrısında bulundu.

Türkiye'den sert tepki

Alçakça saldırıya Türkiye'den çok sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan provokasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Norveç’te bir grup İslam düşmanı ve ırkçının Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığını en ağır şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Norveç makamlarından bu tür eylemlerin bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri almaları çağrısında bulunuldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye her zaman faşist ırkçı akımlarla mücadelesini sürdürecektir. Bu çerçevede, Avrupalı siyasetçilere ve Avrupa kurumlarına da bu tehlikeyi ciddiye almaları ve buna karşı mücadele etmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz. Maalesef Kutsal Kitabımıza yönelik bu tür eylemler, bilhassa demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında en önde geldiklerini iddia eden İskandinav ülkelerinde son birkaç yılda artan şekilde yaşanmaktadır. Geçen kasım ayındakine benzer şekilde gerçekleştirilen bu eylemin tekrarlanmamasını teminen Norveç makamlarının gerekli tüm önlemleri almalarını bekliyoruz."

Alçak saldırıyı savundu

Türkiye'nin SIAN'ın alçak saldırısını kınamasına Norveç İlerleme Partisi'nden tepki geldi. Parti lideri Siv Jensen alçak saldırıyı küstah bir şekilde "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirdi.

Norveç'in Türkiye'ye aynı tarzda cevap vermesi gerektiğini belirten Jensen akılalmaz bir biçimde alçak saldırıyı ülkenin ilerlemesinin, gelişmesinin bir örneği olduğunu savundu.

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