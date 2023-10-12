Norveç Mülteci Konseyi'nden Gazze çağrısı

Norveç Mülteci Konseyi (NRC), insani yardım personelinin ve yardım malzemelerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne güvenli şekilde ulaştırılması için "insani koridorların oluşturulması" çağrısında bulundu.

Genel Sekreter Jan Egeland'in yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası toplum, bölgeye yardımların ulaştırılması ve sivillerin korunması konusunda ısrarcı olmaya davet edildi.

Gazze'de yakıtın neredeyse tükenmiş, ilaç ve gıdanın da tehlikeli derecede az olduğu belirtilerek, bölgenin Siyonist işgal rejiminin tam kuşatması ve acımasız bombardımanı altında olduğu kaydedildi.

Bölgede yaşayan halka mümkün olan en kısa sürede hayat kurtarıcı yardım ulaştırmanın önemine işaret edilerek, Egeland'in ülkelerin dışişleri bakanlarına mektup yazarak "insani koridorların oluşturulması" çağrısında bulunduğu bildirildi.

Açıklamada Egeland'in "Her yere bombalar düşerken yardım görevlileri işlerini yapamaz. ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Arap ülkelerine sivillerin yaşamının daha iyi korunması ve ailelerin kitlesel olarak yerlerinden edilmesine son verilmesi için acilen desteklerini artırmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Sosyal medya platformu X'te Gazze'deki insani durumun felaket halini aldığını ifade eden Egeland, dışişleri bakanlarına yazdığı mektupta "İsrail ve Hamas'a (!) insani koridorların oluşturulması için baskı yapılmasını ve sivillerin ihtiyaç duyduğu hayat kurtarıcı desteğin Mısır ve İsrail tarafından sağlanmasını istediğini" bildirdi.