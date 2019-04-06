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Nöroloji hangi hastalıklara bakar

Nöroloji nedir? Nöroloji hangi hastalıklara bakar? Nöroloji, beyin ve sinir hastalıklarının cerrahi dışındaki tanı ve tedaviyle ilgilenen bir branştır. Nöroloji branşına hangi hastalar gider? Nöroloji bölümü hangi hastalara bakar? Nöroloji bölümü hangi hastalara bakıyor? İşte Nöroloji bölümü hastalarına ilişkin haberimizin detayı...

06 Nisan 2019 Cumartesi 14:29
Nöroloji hangi hastalıklara bakar

Nöroloji nedir? Nöroloji hangi hastalıklara bakar? Nöroloji, beyin ve sinir hastalıklarının cerrahi dışındaki tanı ve tedaviyle ilgilenen bir branştır. Nöroloji branşına hangi hastalar gider? Nöroloji bölümü hangi hastalara bakar? Nöroloji bölümü hangi hastalara bakıyor? İşte Nöroloji bölümü hastalarına ilişkin haberimizin detayı...

Nöroloji sinir sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri ile çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bozukluklarını ve klinik sendromlarını inceler. Günümüzdeki bilimsel gelişmeler, doğal olarak nörolojiye de yansımış ve nörolojinin alt bölümleri ortaya çıkmıştır. Peki hangi hastalıklar nöroloji bölümü ile ilgilidir. İşte detaylar. Nöroloji branşına en çok hastalar baş dönmesi, bayılma, ellerde ve ayaklarda uyuşma, hareketlerde yavaşlama, vücudun değişik yerlerindeki bel ve boyun ağrılarının yanında Felç, inmeler ya da beyin-damar hastalıkları (damar tıkanıklıkları, kanamalar, baloncuk ve damar anomalilerinden kaynaklı)

Unutkanlıklar (Alzheimer ve diğer bunamalar, vitamin ve hormon eksikliklerine bağlı bunamalar, beyin suyu basıncı artışı bunamaları)

Kas hastalıkları (myastenia gravis, miyopatiler)

Multiple Skleroz (MS) ve beynin diğer yangısal hastalıkları

Beyin enfeksiyonları (ansefalitler)

Baş dönmeleri (vertigolar)

Yüz felçleri (Fasiyal paralizi)

Omurilik hastalıkları

Çevresel sinir tutulumu hastalıkları (nöropatiler, şekere bağlı veya diğer hastalıklar kaynaklanan nöropatiler)

Sinir sıkışmaları (karpal, tarsal, kübital ve diğer sinir sıkışmaları) ve kaynaklı uyuşmalar

Ani şiddetli vuran ağrılar (trigeminal ve glossofaringeal, oksipital nevraljiler)

Hareket bozuklukları (Parkinson, distoni, tremor ya da titremeler)

İstemsiz hareketler (seyirmeler, kramplar)

Uyku ile ilgili bozukluklar (sıçrama, yürüme, Huzursuz bacaklar sendromu, uyku felçleri)

Sinir hücrelerinin erken yozlaşmasının hastalıkları (ALS, motor nöron hastalıkları)

Boyun, bel ağrıları ve fıtıkları.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 14:29
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