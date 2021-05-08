  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ayasofya, Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu
Fuat Oktay'dan Kadir Gecesi mesajı
Erdoğan'dan anlamlı 'Anneler Günü mesajı
ABD üssüne drone saldırısı
Yaşam Normalleşme takvimi ne zaman başlayacak?
Yaşam

Normalleşme takvimi ne zaman başlayacak?

İstanbul’da 81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası programına video konferans üzerinden katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme takvimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken bu bağlamda okullarda yüz yüze eğitime ilişkin merak edilenleri de açıkladı. Binlerce öğrenci ve velileri okullarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağına ilişkin sık sık araştırma yapıyor. Peki, normalleşme takvimi ne zaman başlayacak? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 17:15:00 -
Normalleşme takvimi ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası programına video konferans üzerinden katıldı. Burada, yeni normalleşme takvimine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bağlamda okullarda yüz yüze eğitimle ilgili de konuştu. Peki, normalleşme takvimi ne zaman başlayacak? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Normalleşme takvimi ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Mayıs itibarıyla başlayacak olan yeni normalleşme takvimini önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını belirtti. İlk kabine toplantısının en önemli gündem maddelerinden bir tanesinin de bu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu takvimde okulların açılışı ile ilgili süreçte yer alacak” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından birçok vatandaş, yeni normalleşme takviminin ne zaman açıklanacağını ve nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, normalleşme takvimi ne zaman başlayacak? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mâni oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor fakat gerektiğinde şartları zorlamam pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz" açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin son olarak, "Bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Bizler ne yapıyoruz? Okullarımızla geleceğe yönelik güç kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak, tekrar derslerinize dönmek ve hocalarınızla bir arada olmaktır” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'de 'Ermeni' isyanı!
Gündem

FETÖ'de 'Ermeni' isyanı! "Gerçekler mi değişti, yoksa biz mi?"

ABD'nin sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanımasının ardından FETÖ'den de Biden ağzıyla bir açıklama geldi. Açıklamaya FETÖ mensupları isyan etti ..
Selçuk Bayraktar gece yarısı duyurdu!
Teknoloji

Selçuk Bayraktar gece yarısı duyurdu! "Elvan elvan çiçek açar sabahlar..."

Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yüksek irtifa testini başarıyla tamamladığını sosyal..
12 Eylül Darbesi'ni destekleyen Sezen Aksu: Yüzde 52 oy oranı ile seçilen iktidarın meşruiyetini sorguladı
Gündem

12 Eylül Darbesi'ni destekleyen Sezen Aksu: Yüzde 52 oy oranı ile seçilen iktidarın meşruiyetini sorguladı

Cuntacıların 12 Eylül 1980 Darbesi'ni, o dönemin birçok sanatçısı gibi destekleyerek, "Halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." sözl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay