Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası programına video konferans üzerinden katıldı. Burada, yeni normalleşme takvimine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bağlamda okullarda yüz yüze eğitimle ilgili de konuştu. Peki, normalleşme takvimi ne zaman başlayacak? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Normalleşme takvimi ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Mayıs itibarıyla başlayacak olan yeni normalleşme takvimini önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını belirtti. İlk kabine toplantısının en önemli gündem maddelerinden bir tanesinin de bu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu takvimde okulların açılışı ile ilgili süreçte yer alacak” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından birçok vatandaş, yeni normalleşme takviminin ne zaman açıklanacağını ve nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, normalleşme takvimi ne zaman başlayacak? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mâni oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor fakat gerektiğinde şartları zorlamam pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz" açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin son olarak, "Bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Bizler ne yapıyoruz? Okullarımızla geleceğe yönelik güç kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak, tekrar derslerinize dönmek ve hocalarınızla bir arada olmaktır” ifadelerini kullandı.