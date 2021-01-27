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Yaşam Normalleşme ne zaman?
Yaşam

Normalleşme ne zaman?

Normalleşme ile ilgili detaylar gündemde merak ediliyor. Normalleşme şartları konusunda uzmanlar değerlendirme gerçekleştirdi. Normalleşme ne zaman 2021, açıklandı mı? Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-01-27 22:13:00 -
Normalleşme ne zaman?

Vakaların düşüşe geçmesiyle beraber milyonlar kısıtlamaların kaldırılacağı tarihi bekleyişe geçerken muhtemel normalleşme takvimi uzunca bir süredir basında yer alıyor. Peki, normalleşme ne zaman?

Normalleşme olacak mı?

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Sokak kısıtlamalarının hem vaka sayısında hem de hasta sayısının azalmasında etkisinin çok olduğunu hepimiz gözlemledik. O yüzden kısıtlamaların kalkması için acele etmemek gerekiyor ama peyderpey vaka sayısı, hasta sayısı daha aşağıya yöneldiğinde elbette bunların kalkması gündeme gelebilir.

Belki binli rakamları görürsek Türkiye genelinde kısıtlamaların biraz daha gevşetilmesi söz konusu olur. Restoranların ve kafelerin ne zaman açılacağının kararını İçişleri Bakanlığı veriyor. Şu an net bir şey söyleyemesek de binli, 2 binli vaka sayılarını görmemiz daha doğru olacaktır. Vatandaşlarımız vakaların aşağı düşmesi için tedbiri elden bırakmasın. Ancak bu şekilde bir an önce normal hayata dönebiliriz.

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