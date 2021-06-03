Normalleşme ile esnaf nefes almaya başladı

Oğuzhan Gültekin Ankara

Uzun bir aradan sonra açıklanan kademeli normalleşme ile tekrar kepenk kaldıran esnafın yüzü gülmeye başladı. Tekrar dükkanlarını açan esnafın durumunu Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca ve Ankara Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Recep Ayhan Yeni Akit’e değerlendirdi.

KDV düşürülmeli

TÜSPAF Başkanı Ali Karaca, kapanma döneminde birçok esnafın zorlandığını belirterek, şunları söyledi: “Ancak yapılan hibeler esnafın ayakta kalabilmesi için fayda sağladı. Normalleşme süreci ile 17 günlük kapanma döneminde belli aralıklarla açık olan pazarlarımız artık haftanın 6 günü açık olacak diğer esnaflarımız da zaten belirli koşullarla hergün vatandaşlarımıza hizmet verecekler. Kapanma döneminde kapalı kalan pazarları fırsat bilen marketler uyguladıkları fahiş fiyatlarla vatandaşların canını çok yaktı. Bu gibi durumları fırsat bilen büyük kuruluşların karşında küçük esnafımız durmaktadır. Küçük esnafımız da artık işyerlerine, ekmeklerine kavuştuğuna göre daha çok desteklenmelidir. Bizim özellikle pandemi döneminde devletimizden istediğimiz yaz dönemi sebze ve meyvelerinin KDV’sinin yüzde 1’e düşürülmesidir.”

işimizi elimize aldık

Normalleşme sürecinin esnafa nefes olacağını belirten Ankara Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Recep Ayhan da, “Normalleşme ile esnafımız nefes alırken, inanıyorum piyasalar da kısa bir süre içerisinde normale dönecektir. Çok şükür esnafımız ekonomiye tekrar can verecek. Sadece Türkiye değil tüm dünya bu virüs belası ile mücadele ediyor. Bütün ülkelerin ekonomileri zor günler geçiriyor. Bu kademeli normalleşme bizim için önemlidir. İnşallah kurallara uyarak bu normalleşme sürecini daha da ileriye götürüp ekonomimizi güçlendirmeye, kalkındırmaya devam edeceğiz. Buna da şükür deyip işimizi elimize aldık” şeklinde konuştu.