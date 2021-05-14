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Korona Virüs Normalleşme başlıyor! İşte 'Tam açılma' tarihi
Korona Virüs

Normalleşme başlıyor! İşte 'Tam açılma' tarihi

Türkiye'de uygulanan tam kapanma 17 Mayıs itibariyle sona erecek. Alınan son bilgilere göre, pazartesiden itibaren kademeli normalleşmeye geçilecek. Tam açılma ise Temmuz ayında gerçekleşecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 09:51:00 -
Normalleşme başlıyor! İşte 'Tam açılma' tarihi

Koronavirüs vakalarının korkutucu seviyelere çıkmasının ardından başlatılan 'tam kapanma' dönemi 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Yine aynı gün yapılması beklenen kabine toplantısında ise yeni yol haritası belli olacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilecek.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yayınladığı mesajında normalleşme mesajı vermiş ve "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Tam açılma Temmuz'da

17 Mayıs sonrası nasıl bir yol izleneceği merak edilirken, 'normalleşme' süreciyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre normalleşme süreci kademeli şekilde olacak. Okulların uzaktan eğitim şeklinde tamamlanması beklenirken, kafe ve restoranlar kotalı şekilde açılacak. Asıl normalleşme, yani 'tam açılma' ise temmuz ayında olacak.

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