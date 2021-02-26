Koronavirüs salgınının sona ermesinde aşıların büyük bir etkisinin olacağı belirtiliyor. Bu sebeple toplumlar nüfuslarının en az yüzde 60’ını aşılamayı planlıyor. Peki, Türkiye’de aşılama takvimi ne zaman tamamlanacak?

Normale ne zaman dönülecek? Aşılar ne zaman tamamlanacak?

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı tedariki ve uygulama konusunda değerlendirmelerde bulundu. AstraZeneca ile ilgili görüşmelerin başından beri devam ettiğini belirten Koca, “Bugünlerde daha yoğun bir şekilde yakın görüşüyoruz. Onunla da ilgili zannediyorum önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde bir ön sözleşme imzalanabilir. Orada da yakın takip içindeyiz ama bizim için önemli olan nisan, en geç mayıs ayında bu aşılama sürecini tamamlayabilir olmak. Bu süreci derken, özellikle 20 yaş üstü nüfusumuz belli, bizim toplamda şu an nisan, en geç mayıs ayı sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz. AstraZeneca ve BioNTech ilavesi dışında söylüyorum. Şu an net, kesin olan 105 milyon için söylüyorum, en geç mayıs sonuna kadar bunun olacağını düşünüyoruz. Bu ne demek? 52,5 milyon insanımızın aşılanması demek. Bu da zaten aşılanabilecek olan toplam belli bir yaşın üzerindeki insanımızın, 20 yaş üzerindeki bir kısmı geçirdiği için olmayacak ve toplamda baktığımızda 52,5 milyon insanımız, 20 yaşın üzerinde herkesi yapabilir duruma gelmiş olacağız. Ne zamana kadar? En geç mayıs ayına kadar bitirmek istiyoruz, hazirana gelmeden bu sayıyı yakalamak istiyoruz” dedi.