Normale dönme koşulu göremeyen TTB: 8 Mart'ta sokaklarda ve alanlardayız

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Her 8 Mart'ta ellerine aldıkları ahlak dışı iğrenç pankartlarla 'hak' arayan, ezan ıslıklayarak Müslümanların sinir uçları ile oynayan sözde kadın savunucuları 8 Mart'ta sokağa çıkmaya hazırlanıyor. Sözde kadın hakkı savunucusu birçok dernek, yapıkları ortak basın açıklaması ile 8 Mart'ta alanlarda olacaklarını duyurdu.

'Özgürlük' arayacaklar!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kadın komisyonları, düzenledikleri basın toplantısıyla 8 Mart'ta sokaklarda ve alanlarda olacaklarını açıkladı. Açıklamada, "Eşit ve özgür bir hayatı biz kadınlar kuracağız, 8 Mart'ta sokaklarda ve alanlarda olacağız." denildi.

'Normale dönme koşulu göremeyen TTB' de sokağa çıkacak

Öte yandan koronavirüsle mücadelede sürecini sabote etmeyi kendine misyon edinen TTB de bugüne kadar 'tam kapanma' isterken, '8 Mart'ta sokaklarda olacağız' diyerek iki yüzlülüğünü gözler önüne serdi. TTB, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme aşamalarını anlatmasından sonra şu açıklamayı yapmıştı:

"Yapılan test sayıları düşerken yeni vaka sayısı 6 binlerden 9 binlere çıktı. Aşılama oranımız ve hızımız ise çok düşük. Mutant virüs vakaları giderek artıyor. Eski 'normale' dönme koşullarını göremiyoruz."