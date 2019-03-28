Noni suyu nedir? Noni suyu nerede bulunur?

Son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir kesim sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmeye başladı. Bu konuda her yayını takip eden, yapılan araştırmalar ışığında yeni lezzetler keşfedenlerin şu sıralar favori ürünü noni suyu oldu.

Nereden bulabiliriz?

Türkiye'de internet üzerinden temin edilebilen noni suyunun fiyatı ise el yakıyor. Ancak bu akım hızla yayılmaya devam ederse fiyatların düşme ihtimali de mümkün. Peki, ama nedir bu noni suyu?

Nerede yetişir?

Noni, Güneydoğu Asya kökenli bir meyvedir. Morinda citrifolia ağacında yetişen bu meyve hem son dönemde yapılan bilimsel araştırmalar hem de Miranda Kerr'in açıklamalarıyla meşhur oldu.

Kalorisi çok düşük

Noni meyve olmaktan ziyade su olarak tüketiliyor. Uzak diyarlardan gelen meyvenin kalorisi son derece düşük. Noni suyu kalori bakımından düşük olmasına rağmen c vitamini, folat, magnezyum, kalsiyum, potasyum ve çinko açısından son derece zengin.

Her derde deva

Noni suyu öncelikle hücre yenilenmesini sağlıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren noni suyu iyi bir sindirim sistemi için de son derece önemli.

Zayıflamaya yardımcı

Kilo vermeyi kolaylaştıran noni suyu, iltihap tedavilerinde de tercih ediliyor. Vücut direncini arttıran noni ayrıca uyku bozukluklarını ortadan kaldırıyor.

Aman dikkat!

Bazı markalar noni suyunun içerisine çok fazla şeker ilavesi ediyor. Bu ise son derece faydalı olan noni suyunun özelliğini yitirmesine neden oluyor. Şayet şifa için bu suyu denemek istiyorsanız; satın alacağınız içeceğin markası ve ürünleri hakkında geniş bir araştırma yapmanızda fayda var.