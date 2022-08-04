Nokul tarifi: Samsun nokulu (Kuru baklava tadında) tarifi nasıl yapılır?

Samsun Nokulu (Kuru Baklava Tadında) Tarifi İçin Malzemeler

-1 adet yumurta

-Yarım su bardağı su

-Yarım su bardağı sıvı yağ

-2 yemek kaşığı sirke

-Aldığı kadar un (yaklaşık 3 su bardağı)

-Yarım paket kabartma tozu

Arası için;

-1 küçük kase şeker

-250 gr kuru üzüm

-1 kase fındık

-Birazda kuş üzümü (İsteğe bağlı)

-Açmak için nişasta

-150 gr tereyağ veya margarin

-1 çay bardağı sıvı yağ

Samsun Nokulu (Kuru Baklava Tadında) Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle hamur için sıvı malzemeleri karıştırıp ardından un ve k. Tozunu ilave edip orta yumuşaklıkta bir hamur yoğuralım. Bezelere ayırıp 15 dk. dinlendirelim. Hamuru nişasta ile baklavalık yufkadan bir tık kalın olacak şekilde açalım. Üzerine erittiğimiz tereyağ ve sıvı yağ karışımından her yerine gelecek şekilde damlatalım. Sonrasında biraz şeker serpelim ardından yeteri kadar fındık kırığı ve üzüm serpiştirip rulo saralım. Üç parmak kalınlığında kesip tepsiye dizelim. Üzerine yumurta sarısı sürüp 190 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun